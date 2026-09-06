1-1 | Un torpedo de Rubén López hace justicia al Fabril en Riazor

El Fabril salvó un punto (1-1) después de un inicio de partido dubitativo en el que el Cacereño se adelantó muy pronto. Rubén López, con un zurdazo a la escuadra, puso justicia en el encuentro, aunque a los pupilos de Manuel Pablo le faltaron fuerzas para lograr la remontada en su estreno en Riazor en Primera Federación.

La categoría de bronce ha empezado cargada lecciones para el joven equipo dirigido por Manuel Pablo. Si ante el Mérida fueron los minutos finales, esta vez el Fabril pagó los iniciales. El Cacereño, con un juego muy directo, desajustó y estiró al cuadro local, que concedió un mano a mano que salvó Marqués a los seis minutos. Poco después, tras una acción por banda en la que Manu Serrano sale muy pasado, Osama aprovechó un balón a la espalda. Samu rompía el fuera de juego y, aunque llegó a tapar la primera acción, no pudo evitar el pase atrás. El balón acabó en los pies de Tellechea, que llegaba totalmente solo, con superioridad numérica, y fusiló a Marqués. 0-1.

El Fabril dominó hasta el gol al Cacereño

Poco a poco, conducidos por el pie de Rubén López, en el centro de la medular, e impulsado por la velocidad de Guerrero y Kevin Sánchez, el Fabril empezó a instalarse en campo rival, a recuperar con más rapidez. Y, sobre todo, a crear peligro. Álvaro Fraga, que sustituyó a Luisao, a quien el club rescindió el último día de mercado, tuvo la primera clara tras un centro de Koke por la derecha. Diego Nieves le sacó el remate a bocajarro y, poco después, una volea desde la frontal.

La mejor fue de Kevin. El Fabril había embotellado al Cacereño y Guerrero lanzó un balón con veneno hacia Ochoa. El riojano cayó en el área cuando estaba en zona de remate, y en trayectoria clara para alcanzar la pelota. El burgalés recogió el esférico en el segundo palo y, tras acomodársela, superó a Nieves pero golpeó el palo. Manuel Pablo pidió revisión y, tras consultar el monitor, Crespo Puente dictaminó que no había nada punible entre Sergi López y el ariete blanquiazul. Cartulina perdida para el banquillo local, que tiene dos revisiones de FVS por partido en una norma introducida la pasada campaña.

Al Fabril le duraron las fuerzas lo suficiente como para lograr el tanto del empate. Un gol merecido que llegó en base a la insistencia. En el minuto 51, tras un centro pasado, Rubén López llegó desde atrás totalmente solo. Tuvo tiempo de acomodarse el esférico a la zurda y sacar un latigazo imparable directo a la escuadra. 1-1.

Rubén López celebra junto a Koke San José / Casteleiro

El Fabril se quedó sin fuerzas

El filial blanquiazul había logrado lo más complicado, igualar la contienda, pero poco a poco fue notando el momento del curso y el salto de categoría. El primero en pedir el cambio fue Adrián Guerrero. En la previa Manuel Pablo bromeó con que en Mérida se le había «subido todo». Y el extremo, uno de los más activos, tuvo que retirarse de nuevo con ayuda de los médicos del club.

Barbosa y Domínguez refrescaron al equipo; después, Yayo y el juvenil Mauro Valeiro, de segundo año, y quien hizo su debut con el 28 a la espalda. Es un talento especial de la casa. Un jugador diferente con gran proyección. Aunque actuó de mediapunta y su fútbol brilla cuanto más cerca está de la pelota.

El tiempo corrió. Samu Fernández, poco después del gol, había tenido la única gran oportunidad con un testarazo que no dirigió. No quedó tiempo para mucho más. Sí pudo desequilibrar el eencuentro el exfabrilista Runy, tras ganarle la espalda a Quique Teijo, pero Álex Marqués sacó una mano soberbia para tapar el primer palo. Minutos antes se pidió un penalti del lateral betanceiro sobre José González, pero Crespo Puente volvió a dejar patente que hacía falta algo más para señalar la pena máxima.

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Al final, reparto de puntos para un Fabril que se quedó sin energía en el intento de remontar. Primer punto al casillero para los de Manuel Pablo, que siguen compitiendo bien en este inicio de curso.