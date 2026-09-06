Antonio Hidalgo compite con la pelota: los bajitos del Deportivo mandan

La victoria del Deportivo en La Cerámica ha sido una de las grandes sorpresas de la jornada en LaLiga. El conjunto de Antonio Hidalgo aprovechó su pegada para doblegar al equipo groguet, quien todavía no conoce el triunfo en la presente campaña, aunque antes del acierto de Aubameyang, la pericia de Eddahchouri o el remate de Luismi Cruz, el equipo coruñés volvió a construir su triunfo con las mismas bases que empleó ante el Valencia. Un 4-4-2 inicial y para atacar, con mucha acumulación de jugadores talentosos por dentro, laterales que llegan y sorprenden y una doble delantera que está haciendo estragos en LaLiga.

Giménez, el mariscal

El charrúa fue la única novedad en el once. Hidalgo no repite desde noviembre del año pasado, y el internacional uruguayo ha llegado para ser el líder de la defensa. Lo plasmó desde el primer córner, despejado por él. También tomando el mando de la línea para evitar hundirse y, además, sumando presencia en salida de balón, en especial con su buen desplazamiento largo: sirvió una asistencia para Aubameyang que estuvo a punto de transformar el gabonés. 65 minutos después, cedió su sitio a Loureiro. Primer día en la oficina superado con nota.

José María Giménez, entre Ayoze Pérez y Pépé / Fernando Fernandez

Amatucci dirige el medio

Hidalgo repitió estructura para atacar. Lorenzo Amatucci (96% de precisión en el pase), entre centrales, orquestaba los ataques, por delante, en el mismo eje, flotaba Mario Soriano, y a los lados en el cuadrado interior se situaban Luismi Cruz y Riki. Cuatro bajitos repletos de talento para bailar entre los espacios de la medular groguet. La defensa más adelantada amarilla y el ritmo alto dificultaron mucho el inicio del encuentro y la segunda mitad. Aun así, el Dépor volvió a mostrar síntomas de ser un equipo que quiere la pelota y avanzar a través de juntar muchos pases para acelerar o bien con esas combinaciones en corto, o bien con cambios de ritmo propiciados, principalmente por el pie largo de sus centrales. A los medios se sumó Aubameyang, acercándose a recibir para poner de cara. Luismi refrendó la importancia de esa línea de medios con un buen gol llegando desde atrás.

Quagliata disputa un balón ante Pépé / Fernando Fernandez

Leo Román para atraer

El Dépor pasó dificultades durante el inicio de juego para sobrepasar al Villarreal. No fue hasta el momento del gol en contra cuando empezó a encontrar más espacios, a juntar más pases para avanzar, y a colocar el bloque en zonas más adelantadas. Pero la idea de juego dio continuidad al fútbol combinativo mostrado ante el Valencia. Leo Román fue el eje de los reinicios continuos del equipo. Cuando no lograba progresar, o cuando recuperaba y no podía contraatacar, la pelota volvía al meta ibicenco, que atraía abajo la presión para intentar salir siempre en corto. Román tocó 47 veces la pelota, realizó 25 pases precisos en campo propio y aprovechó los envíos largos, una vez el Villarreal se estiraba y no tenía envío corto (5/17 envíos largos acertados).

Sin balón

Aunque el Dépor empezó defendiendo en 4-5-1, con Aubameyang tapando la banda izquierda, el gabonés se trasladó a la derecha después de 10 minutos para que el bloque cerrase en 5-4-1 y Luismi ejerciese de carrilero derecho. En la segunda parte, con el Dépor muy hundido, fue Adama Traoré quien ocupó ese rol de carrilero sin balón. Es uno de los movimientos de pizarra más reconocibles del equipo, que ya lo hacía en Segunda División. Una línea de cinco, en particular en los momentos de defensa en bloque bajo, para proteger la portería.

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Adama Traoré conduce la pelota por banda derecha / Fernando Fernandez

Padre e hijo para el gol

Aubameyang volvió a liderar el ataque blanquiazul. Su presencia es esencial en todos los aspectos. Su velocidad, a mayores de todo lo que ofrece en los metros finales de cara a portería, permite al equipo romper el ritmo con envíos a espalda de la defensa. Su timing es perfecto en carreras cortas, y su velocidad es imparable en carreras en largo. Hidalgo sigue construyendo con dos puntas porque Bil libera al gabonés de las disputas.