Así está la clasificación de Primera División: el Deportivo duerme en zona Champions

Este viernes arrancó la jornada 4 de LaLiga EA Sports con la visita del Real Madrid al Real Betis en La Cartuja. Ambas entidades representarán al fútbol español en la Liga de Campeones junto a Villarreal, Barcelona y Atlético de Madrid, una competición que arrancará la próxima semana. 1-0 para los locales. Pero la cuarta fecha empieza a rodar después de un mercado de fichajes en el que el Deportivo ha sido el gran agitador, con una tormenta perfecta que ha derivado en 10 fichajes. Se acabaron las pruebas del inicio de curso y, con cuatro partidos hasta el parón de septiembre, todas las escuadras buscarán sumar el mayor número de puntos posibles para empezar a conducir su objetivo. El Dépor, por su parte, visitó este sábado la Cerámica en un encuentro marcado en rojo al tratarse del primero ante un rival que, presumiblemente, peleará por cotas mayores. Ganó 2-3.

El Deportivo arrancó la jornada octavo y es cuarto

La jornada cuatro de LaLiga comenzó con el Deportivo en buena posición. Son los primeros partidos de la competición, pero arrancar con buen pie e ir llenando el saco de puntos es fundamental. El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo era octavo clasificado tras haber cosechado cinco puntos en los primeros tres encuentros. Pero ya es cuarto tras el triunfo en La Cerámica. Solo le superan Barcelona, Real Madrid y Betis, todos con 9 puntos, por los 8 del Dépor.

Empató ante el Elche en Riazor; repitió marcador contra el Málaga en La Rosaleda; y el pasado fin de semana logró su primer triunfo ante el Valencia (3-1). Esta jornada subía la exigencia. En frente estivo el submarino amarillo. El Villarreal aguardaba al Dépor en La Cerámica este sábado 5 de septiembre a las 21.00. Los de Iñigo Pérez son uno de los siete equipos que todavía no han logrado ganar. Siguen sin hacerlo tras el 2-3.

Giménez en el entrenamiento con el Deportivo. / LOC

El Real Madrid abrió la jornada ante el Betis

El conjunto blanco dio el pistoletazo de salida este viernes a las 21.00 ante el Real Betis. Reencuentro entre Mourinho y Pellegrini, viejos conocidos, rivales, y quienes se han mandado mensajes de admiración y respeto en la previa del encuentro. Victoria local por 1-0

José Mourinho en rueda de prensa / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Así se presentó el sábado en LaLiga

El sábado el fútbol ocupó toda la tarde en España. Desde las 16.15 rodó el esférico con el encuentro en San Mamés entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid. Los leones cayeron en sus dos primeros encuentros ante Sevilla y Barça, pero ganaron al Celta en la pasada jornada y estrenaron su casillero de puntos. El Atleti, por su parte, suma dos victorias y un empate. Victoria de los vascos por 3-0.

A las 18.30, el Rayo Vallecano se enfrentó al Racing Club. Un encuentro marcado por la polémica del estadio. Los problemas extradeportivos golpean al equipo de Vallecas y el partido estaba programado para disputarse en Butarque, el estadio del Leganés. Ganó el Rayo 3-2.

Pablo Barrios, jugador del Atlético / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El domingo y el lunes en Primera División

Valencia y Barça arrancan la jornada de domingo en Mestalla con un clásico del fútbol español a las 16.15. Dos horas después, Alavés y Osasuna se medirán desde las 18.30, mismo horario que el encuentro que medirá a Málaga y Levante en La Rosaleda. Por la noche, cierra el fin de semana el Espanyol ante el Sevilla.

Noticias relacionadas

El lunes se completa la jornada: Getafe-Celta a las 19.00 y Elche-Real Sociedad. Celestes e ilicitanos se unen a Málaga, Rayo, Villarreal o Valencia entre los equipos que todavía no conocen la victoria. El Celta es 16º con dos putos, uno más que los ché, el conjunto de la franja, los verdiblancos y los boquerones.