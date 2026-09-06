El Eldense destituye a Claudio Barragán, ex del RC Deportivo: el primer entrenador de Segunda en caer

Claudio Barragán, exfutbolista del Deportivo de A Coruña y gran artífice del ascenso a Segunda División el pasado curso en el Eldense, ha sido destituido. El equipo de Elda ha tomado la decisión de que no continúe a cargo del primer equipo azulgrana. Así se lo ha trasladado de manera inesperada el director deportivo del club, Víctor Lafuente, al propio Claudio este domingo, minutos después del entrenamiento de recuperación de la plantilla, tras el Eldense-Mallorca (0-0) del sábado.

Según han trasladado fuentes del propio club a Información, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN, la decisión se habría tomado de manera directa por la que apunta a convertirse en la nueva propiedad de la entidad azulgrana. Desde hace varias semanas, el Grupo TH, propietario de gran parte de las participaciones societarias del Eldense, está cerca de cerrar la venta del club. La propiedad encabezada por la presidenta, Carolina Holguín, y uno de sus principales accionistas, Juan Carlos Trujillo, podrían estar viviendo sus últimos días al mando del Eldense.

Un grupo de empresarios argentinos está cerca de adquirir el Eldense solo un año después desde que Pascual Pérez vendiera el club al Grupo TH. Por el momento, ninguna de las partes ha querido dar más detalles sobre el posible traspaso de poderes que, eso sí, apunta a hacerse oficial en las próximas fechas.

Ese cambio de poderes, con el que el club de Elda pasaría de dueños colombianos a argentinos, ha terminado con el puesto de Barragán en el Deportivo. El técnico ha acudido en la mañana de este domingo con total normalidad a las instalaciones del Nuevo Pepico Amat, donde ha dirigido el entrenamiento con los suplentes en el empate frente al Mallorca.

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Tras el entrenamiento, sobre las 12 horas, el director deportivo, Víctor Lafuente, se ha reunido con Barragán para trasladarle que no sigue como entrenador. El Eldense ha comunicado la decisión a través de un frío comunicado sobre las 16:30 horas. De manera interina, el hasta ahora segundo entrenador, Josep Ferrando, asume el banquillo.