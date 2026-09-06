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Así fue el golazo de Rubén López para el Fabril que aspira a ser uno de los mejores de Primera RFEF

Zurdazo a la escuadra del capitán del filial del Deportivo

Fabril-Conquense

Fabril-Conquense / Casteleiro

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Carlos Miranda

Carlos Miranda

No está siendo sencilla la aclimatacion del Fabril a Primera RFEF. El salto de categoría se nota y una serie de accidentes le han llevado a sumar un punto en dos partidos cuando no ha sido, ni mucho menos Inferior a Mérida y Conquense. Pudo ser peor porque el equipo visitante se adelantó en una jugada en la que chocaron Kevin Sánchez y Manu Serrano y no había manera de que el filial empatase, a pesar de que insistía e insistía.

Los dos equipos estaban en faena en la segunda parte y, de repente, al capitán del Fabril le llegó una pelota más allá de la frontal después de una contra que se había convertido en un callejón sin salida. Y ahí fue cuando el zurdo de Silleda se inventó un misil a la escuadra que despertó a Riazor y que hacía parte de justicia con lo que habían Fabril y Conquense sobre el terreno de juego. Lo celebró con rabia y corrió hacia la banda en la que estaban calentando los suplentes del conjunto blanquiazul. Rubén López, el mejor futbolista en el campo, ya se había hecho notar como diferencial durante el resto del encuentro al domar el tempo y la pelota, y moverse con unas hechuras que están por encima de la categoría. El tanto solo redondeó un partido soberbio de un futbolista que decidió quedarse y que será fundamental para la suerte del filial esta temporada en su estreno en Primera RFEF.

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El rol de Rubén López

Rubén López, después de haber estado a las órdenes de Idiakez e Hidalgo con el primer equipo en Primera RFEF y Segunda, le toca dar un paso atrás que pretende que se convierta en varios hacia adelante. No jugará en una categoría que le sea desconocida, porque además de los minutos que tuvo como blanquiazul, también se han enfundado las camisetas del Barcelona B y del Pontevedra en el tercer escalón nacional. No encontró acomodo ni en el primer equipo ni en Segunda y tiene contrato hasta 2028, con lo que todas las partes creyeron que su sitio estaba en el segundo conjunto blanquiazul para tener un rol capital. Por edad aún es sub 23 y, por lo tanto, puede alternar con el primer equipo, aunque no será sencillo porque subió el listón con los mayores.

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