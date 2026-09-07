Camerún convoca a Bil Nsongo, el 'león indomable' del Deportivo que tira la puerta abajo

Bil Nsongo está de enhorabuena. El delantero del Deportivo de 21 años celebrará su cumpleaños concentrado con la selección nacional de Camerún. Un éxito que se venía gestando desde hace meses, como informó LA OPINIÓN, y que se ha hecho realidad con la citación de esta mañana de David Pagou, que llama por primera vez al ídolo de Ekounou, quien ya fue capitán en las categorías inferiores. El ariete está teniendo un gran impacto en su salto a LaLiga, formando dupla con Pierre-Emerick Aubameyang y siendo un jugador importante en los planes de Antonio Hildago. Ha sido titular en tres de los primeros cuatro partidos, y ahora tendrá la oportunidad que llevaba meses aguardando. En junio estaba en una lista que no llegó a producirse porque, al no jugar el Mundial, los leones indomables decidieron no disputar amistosos. Acompañará a Etta Eyong (Levante), Christian Kofane (Leverkusen) y Yondjo (Lille) en una lista plagada de figuras como Bryan Mbeumo y que cuenta con cuatro delanteros centro.

El Deportivo suma un nuevo internacional en sus filas. Además de José María Giménez, quien aspira a comandar la nueva era con Diego Forlán, la escuadra coruñesa celebra hoy la primera convocatoria de Bil Nsongo con la selección absoluta de Camerún. El combinado dirigido por David Pagou aspira a realizar un buen papel en una Copa África que se disputará en junio de 2027 en Kenia, Tanzania y Uganda.

Encuadrado en el grupo G, Camerún disputará dos partidos en el parón de septiembre-octubre. El día 23 de septiembre, ante Comores en casa (21.00). Y, a la misma hora, frente al Congo el 29 de este mes. De momento no tiene más encuentros programados, aunque le quedaría espacio por fechas para jugar por lo menos un duelo más. En noviembre, completará el grupo recibiendo y visitando a Namibia, el tercer rival. Se clasifican dos selecciones para la fase final.

La lista de Camerún / Redes sociales de @allezleslions_

El crecimiento imparable de Bil Nsongo

Bil Nsongo llegó al Deportivo en agosto de 2024, junto a su compatriota Fadil Montapon. Ambos lo hacían para ponerse a prueba con el Fabril, en Segunda Federación, aunque solo el ariete completó la temporada. Anotó cuatro goles y alternó minutos primero con Damián Canedo y luego con Kevin Sánchez, el titular. Al siguiente verano, club y jugador se dieron una oportunidad mutua. Bil tenía ofertas para jugar en otras ligas de Europa, pero el Dépor, finalmente, decidió activar la cláusula de compra y hacerse con sus servicios procedente del Canon Yaoundé, ya de forma definitiva. El entorno que ofrecía la entidad coruñesa fue fundamental, y tras una pretemporada de notoria evolución, la entidad blanquiazul apostó por él como ariete titular del Fabril y tercer delantero de la primera plantilla, con la puerta abierta a subir al primer equipo.

Los meses pasaron y Bil Nsongo explotó en una Segunda RFEF en la que se convirtió en el mejor jugador. Premio otorgado por AFE que refrendó con 13 goles. No fueron más porque Bil asaltó la puerta del primer equipo y terminó convirtiéndose en el delantero titular del equipo. Anotó seis goles en Segunda División, dos de ellos el día del ascenso ante el Valladolid. Tal fue su rendimiento que se ganó una renovación con un contrato más largo y acorde a las nuevas expectativas: formaría parte del primer equipo de manera definitiva. Por el camino, el Dépor adquirió un porcentaje mayor de sus derechos. Había que cuidar a una promesa cada vez más real.

La Primera División no ha amedrentado a Bil Nsongo, quien desde el comienzo se ha ganado su sitio al lado de Pierre-Emerick Aubameyang. El camerunés es el socio perfecto para liberar al gabonés, quien disfruta de espacios y libertad gracias al trabajo silencio del 32. La llamada de la selección nacional llega tras mucho trabajo individual del jugador, quien sigue disparando su techo futbolístico en cada jornada. Hidalgo le tiene fe y el Dépor sabe que tiene entre manos un proyecto de gran delantero. Ahora, además, con ascendencia internacional.

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Blindado por el Deportivo para espantar intereses

Bil renovó este verano su contrato hasta 2030. Una ampliación que ha contemplado también una notable subida de su cláusula de rescisión. El Deportivo ha blindado al ariete, nacido en 2004, y quien ya ha atraído a un buen puñado de equipos de diversas ligas europeas que se han interesado en sus servicios. El club ha seguido la tónica habitual con sus promesas: contratos largos y cláusulas muy grandes. Si alguien quiere fichar a Bil, deberá romper la hucha. Su cláusula se ajusta a una proyección en la que existe mucha fe, al igual que otros nombres como Lucas Noubi o Mario Soriano.