Que los fichajes del Deportivo no nublen el sol de la Segunda División

Los goles de Aubameyang, la jerarquía de Giménez, las manos de Leo Román o el aire fresco de Adama Traoré o Marc Casado son destellos difíciles de ignorar. Pero si algo ha demostrado este inicio de Liga en el Deportivo, es que la base de un arranque que está sorprendiendo en el fútbol español estaba en Segunda División, en los futbolistas que hace nada estaban en la categoría de plata y que ahora quieren hacerse un nombre en la segunda mejor liga de Europa. Quagliata, Amatucci o Bil están aporrando la puerta en su acceso a la élite.

Ximo Navarro

Es el único titular que viene de Primera RFEF. Es probable que Yeremay se haga pronto con un hueco, pero de momento es el superviviente. Esa capacidad para hacer de tercer central y lateral siempre le ha gustado a Hidalgo. De menos a más esta regresando al que siempre ha sido su sitio, a pesar de que haber tenido a jugadores de banda que le han dado guerra como Valera. El único lugar, la jugada del 1-1 del Málaga. Es uno de los iconos de la afición.

Ximo en el Villarreal-Deportivo. / Fernando Fernandez

Noubi

Con Bright Ede tuvo que ejercer de líder y ahora con Giménez ha vuelto a su segundo plano, un rol que le ha sentado muy bien. En Vila-Real hizo su mejor partido un central sobrado de condiciones. A su capacidad para corregir, suma un gran desplazamiento en largo. Ya el año pasado necesitó un tiempo para llegar a su mejor pico de forma y adaptarse. Poco a poco va encontrando la senda que le lleva a explotar sus enormes condiciones con 21 años.

Quagliata

Es uno de los grandes nombres de este inicio de curso. No está notando en exceso el salto, a pesar de haber encontrado con futbolistas como Pépé. Ante el Valencia fue uno de los mejores del Deportivo. Va a más y no le tiene miedo a nada. Le está ganando, de momento, la partida a Angeliño. El Dépor se ha inventado un lateral de Primera División traído de la Serie B. Y es muy joven.

Lorenzo Amatucci

Es el único que no estaba en el Dépor la pasada campaña, pero jugaba en Las Palmas en la misma categoría. Es el gran fichaje junto a Aubameyang. Le sobra fútbol y trabaja mucho más de lo que parece. Asiste incluso desde la base. Y todo por entre 2 y 2,5 millones para sacarlo de una Fiorentina que se gastó 150 y está en puestos de descenso a la Serie B.

Amatucci en el Villarreal-Deportivo. / Fernando Fernandez

Mario Soriano

Fue el líder del Dépor de Segunda y empieza a carburar. Era el que más preparado estaba para el salto y poco a poco reclama su sitio en Primera. Muy suelto con pelota rodado de jugones, empieza a conectar en profundidad con Aubameyang. Le sienta muy bien esa posición de 8 con libertad.

Luismi

Es la gran sorpresa del verano. Llegó hace un año como fichaje estrella, pero en este periodo estival tenía una situación comprometida. Las bajas en las bandas durante la pretemporada le dieron espacio y lo ha aprovechado. Es capaz de jugar de falso lateral y llegar al área, se asoma por dentro y conecta con Aubameyang y los jugones del rombo.

Riki

Es el menos asentado en el once tras entrar ante el Valencia. Su perfil le sentó bien al equipo frete los ché, en Vila-Real le costó más aguantar ese ritmo. Limpiar la jugada, entender el juego, acelerar cuando es preciso, son sus cometidos. Fue un fichaje largamente perseguido y reclama su sitio, pero la pujanza de Marc Casadó es innegable.

Bil Nsongo

Acabó la pasada liga en Segunda, pero la empezó en Segunda RFEF. Ahora maravilla en Primera. Salta, choca, pelea, juega, corre, conecta, mezcla a la perfección con Aubameyang... Y solo tiene 22 años. Nadie sabe dónde está el techo de un ariete que tiene maravillado a Riazor y pronto jugará para Camerún.

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