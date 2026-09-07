El minuto de oro del Deportivo que acabó en gol: una secuencia que no vivía en LaLiga desde hace dos décadas

El Deportivo se marchó de La Cerámica con tres puntos y la sensación de haber completado un gran encuentro en todos los aspectos. Defensivamente, porque supo sufrir y aguantar las acometidas locales; y ofensivamente porque fue fiel al estilo que está implantando Antonio Hidalgo. Un equipo plagado de talento, con cuatro centrocampistas bajitos y de calidad para nutrir a Aubameyang y Bil Nsongo, y que, aunque puede castigar a la contra, disfruta de los ataques largos y las posesiones seguras. Es la forma de instalarse en campo rival y abrir a los contrarios que lleva trabajando el club desde la temporada pasada y encontró este fin de semana su culmen. Un gol de fantasía de Luismi que nació después de 22 pases precisos y la participación de nueve compañeros diferentes.

Según los datos de Opta, el tanto de Luismi Cruz ante el Villarreal llegó después de una secuencia de 22 pases. Es la más larga que realiza el Dépor en Primera División desde la 2005-06, cuando el proveedor de Stats Perform empezó a recoger datos de LaLiga.

3-2 | Así fueron los goles y las mejores jugadas del triunfo del Deportivo ante el Villarreal / RCD

Así fue la secuencia del tanto de Luismi con el Deportivo

El gol, además, se construyó en una jugada de más de un minuto. Desde el 41:19 en el que arranca la acción hasta el 42:20 en el que Luismi la culmina. Por el camino participaron nueve futbolistas en una acción larga y trenzada prácticamente en su totalidad en campo propio, moviendo de lado a lado la pelota hasta que Giménez avanzó y cambió el ritmo con un pase filtrado para Aubameyang.

El Dépor culminó una acción que es made in Hidalgo. Y es que con el técnico de Canovelles, el conjunto coruñés tiene tendencia a trazar posesiones lentas y largas, con mucha seguridad de lado a lado, hasta que se genera un espacio y, ahí, muerde con fiereza. Giménez pudo avanzar sin oposición y filtró un pase de zurda que Aubameyang convirtió en la asistencia perfecta. El gabonés, el mejor del encuentro una vez más, tiró un pase por debajo de las piernas de su marcador para conectar con el gaditano. Era el único espacio disponible. Y Luismi, llegando desde atrás, anotó su primer gol en LaLiga.