La plantilla del Deportivo mira al parón de selecciones: ¿Quién puede ser el próximo internacional absoluto?

El Deportivo ha aterrizado en Primera División con buen pie y empieza a ver, después de mucho tiempo, el parón de selecciones como un punto de desconexión real en el que algunos de sus jugadores viajen por el planeta fútbol. Hace casi una década que cada fin de semana se juega sin descanso, ya que ni LaLiga Hypermotion ni Primera RFEF frenan su competición por las concentraciones internacionales. Algo que, en el pasado, fue perjudicial, al perder a jugadores jóvenes, como pasó con Yeremay, pero que ahora emerge como una forma más para que se revaloricen los futbolistas de la plantilla. José María Giménez aspira a ser una pieza importante en Uruguay, donde ya ha disputado 99 partidos y podría cumplir los 100 en la gira asiática que hará la selección charrúa. Bil Nsongo ha recibido su primera llamada con Camerún, y se estrenará con los mayores tras haber sido capitán en categorías inferiores. Hay otros nombres que también aguardan su momento.

Giménez y Bil abren camino

El charrúa y el camerunés han sido los primeros en la actual plantilla en ser llamados para sus respectivas selecciones. Giménez, de momento, está en la prelista, aunque se espera que Diego Forlán cuente con él como uno de sus hombres fuertes. Además, está el caso de Pierre-Emerick Aubameyang, leyenda del fútbol africano que, tras unos problemas con la federación de Gabón, ha puesto "en stand by" la selección. De solucionar los problemas existentes, es una eminencia en su país.

José María Giménez, entre Ayoze Pérez y Pépé / Fernando Fernandez

Lucas Noubi llama a la puerta de Bélgica

Lucas Noubi, nacido en 2005, todavía está en edad de ser seleccionado por el combinado sub 21, aunque su rendimiento y el salto a Primera División provocan que empiece a tocar la puerta del combinado flamenco. Bélgica lleva varios años intentando sacar centrales que otorguen la fiabilidad que en su día tuvieron los Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen o Vincent Kompany. En su posición hay mucha competencia, destacando nombres como Zeno Debast (Sporting CP), Nathan Ngoy (Lille), Koni de Winter (AC Milan) o Arthur Theate (Bolonia).

Lucas Noubi pelea por un balón ante Sergi Enrich. / Iago Lopez

Bright Ede mira a la necesidad polaca

Es joven, acaba de llegar y tiene un futuro prometedor. Bright Ede apunta a estar en alguna de las citaciones de las categorías inferiores de Polonia, mientras atiende a una posición en la que el combinado dirigido por Jan Urban desde este mes de julio necesita una profunda reforma. El jugador del FC Porto, Jakub Kiwior, es el líder de una defensa en la que aparecen nombres como Jan Bednarek (FC Porto), Kacper Potulski (Mainz), o Oskar Wójcik (Werder Bremen). Su competencia más directa es Przemyslaw Wisniewski, zaguero que juega en la liga local, en el Widzew Lodz. Juegan con tres zagueros, un sistema que le podría sentar bien a Ede. Aunque el polaco, de 19 años, tendrá mucho tiempo por delante para ser convocado con la absoluta.

Bright Ede, zaguero del Dépor, durante el Teresa Herrera / Casteleiro

Amatucci brilla en España con Italia en plena reconstrucción

La azzurra son palabras mayores para cualquier futbolista. Campeona de Europa en 2021, ha vuelto a quedarse fuera del Mundial y atraviesa una de sus mayores crisis de su historia. Es por eso que han recurrido a Roberto Mancini, el hombre que la llevó a conquistar el viejo continente. El técnico afronta una gran reconstrucción que incluye la base del fútbol nacional. Y ahí, aunque desde lejos, y en silencio, aparece la figura de Lorenzo Amatucci. El centrocampista del Deportivo está teniendo un gran impacto en su estreno en LaLiga. Hay competencia en la medular, pero menos que en otras posiciones, en especial en ese rol de pivote en el inicio de las jugadas que ocupa Amatucci. Por delante tiene a jugadores de talla internacional como Sandro Tonali, Nicoló Barella, Bryan Cristante, Manuel Locatelli, Nicolò Rovella, Davide Frattesi, Cher Ndour, Nicolè Fagioli o Samuele Ricci. No obstante, entra en la terna de candidatos jóvenes y otros nombres que aspiran a ser parte de la regeneración.

En el Dépor también juega el italiano Giacomo Quagliata, aunque su posición está bien cubierta: Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Destiny Udogie o Matteo Ruggeri copan los espacios.

Amatucci en el Villarreal-Deportivo. / Fernando Fernandez

Jonathan Asp Jensen

El danés llegó procedente del Bayern de Múnich y es uno de los jugadores más prometedores de su país. Ha sido un habitual en las selecciones sub 16, sub 17 y sub 18. De momento, sin alcanzar cuotas más altas. En su caso, el combinado de Brian Riemer mezcla experiencia y juventud, con hueco en una zona de mediapuntas poco pobladas. Eso sí, el técnico utilizó un 4-3-3 en el que Asp Jensen, por posición, encajaría más en los espacios en los que tendría que competir con Dorgu, Osula, Adam Daghim o Jacob Trenskow. Alberto Gronbaek, de 25 años y militante en el Hamburgo, es su competencia más directa.

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