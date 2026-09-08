Benassi analiza el momento social en el Deportivo, la subida de abonos y hace "autocrítica": "El deportivismo no se merecía ese primer partido"

Massimo Benassi, consejero delegado del Deportivo, analizó el momento social que atraviesa el club, tras la paz acordada el pasado 28 de agosto, y que deberá cerrarse a final de mes. "Autocrítica siempre hacemos", expresó, después de unas medidas que quedarán canceladas y darán paso a un anexo a los abonos. "Lo dije en privado, lo voy a decir hoy. Soy responsable de esto. ¿Cómo lo pasamos? Mal. Tanto el deportivismo como el club no se merecía ese primer partido de vuelta. Ha habido muchas cosas que podríamos hacer de otra forma", expresó el también director general de la entidad, quien realizó una comparecencia para hablar de la situación económica, entre otros aspectos.

Hay paz social en A Coruña después de un inicio marcado por las protestas en la grada. Benassi tiene claro que "hablando las personas se entienden", y el objetivo próximo es dejar firmado un tema que se volverá a retomar a finales de septiembre para dejar "esta cuestión cerrada". Hay una mesa de trabajo y un acuerdo marco para ir de la mano. Hay un objetivo que se mantiene, porque las "sanciones" son un "problema real": "Venimos de varias temporadas donde íbamos a multa por partido. En todo eso, el tema de la identificación para que haya una culpa individual, eso se tiene que quedar".

La intención es clara, que Riazor sea siempre una caldera: "Lo importante desde ahora en adelante tiene que ser disfrutar de esa vuelta a Primera División. Que podamos de verdad ir de la mano. Riazor tiene algo que muy pocos estadios tienen. Si en casa nos hacemos fuertes, y que de verdad pueda ser un dolor de muelas. Es lo que tenemos que generar y crear. Competimos con los mejores, el Dépor está ahí y hay que luchar con todo. Con todo es su afición".

Massimo Benassi en sala de prensa / Casteleiro

Los abonos de la temporada en el Deportivo

Esta temporada, con el regreso a Primera División, el club realizó una notoria subida de los abonos que, en sus precios generales (aquellos no bonificados, como sub 25 o jubilado), estuvo entre los 130 y los 235 euros. Una subida, explica Benassi, que tiene "sentido por el cambio de categoría" y que en el futuro "no se va a subir" de la misma forma. Comenta también que se están estudiando "varias fórmulas". Hay una petición desde la Federación de Peñas y distintos colectivos para que ese incremento vaya ligado al IPC: "¿Subir? Lo veremos. Igual hasta no hay incremento. Estamos en ello. Pero no va a ser como hasta ahora. Lo que no podemos es compararnos con Segunda División. Somos un club de Primera. Pero realmente ahora tenemos que, para gastar, compararnos con los otros clubes".

La explicación reside en unos precios que, en palabras de Benassi, son acordes a los del resto de competidores de Primera División: "Sabemos que este verano, a nivel público, podía sonar por ese incremento si lo comparamos a Segunda. Pero como nos comparamos a los otros clubes, en las otras áreas también nos comparamos. De allí los precios promedios de los abonos, que están en línea. Tanto los abonos como cualquier otra línea de ingreso impacta en el límite salarial. Por eso el Dépor ha podido actuar".

El acuerdo con la Federación de Peñas

Aunque "lo primero es cerrar las condiciones de Marathon Inferior", sobre la mesa, a posteriori, el club deberá sentarse con la Federación de Peñas a tratar un convenio que no fue renovado este verano: "No queremos cargar el equipo de más cosas a la vez, José Manuel habló con la Federación y está involucrada en eso también. El equipo de trabajo quiere llegar a un nuevo convenio".

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De momento, el reparto de entradas visitantes es equitativo para todos los socios: "Dentro de las nuevas condiciones nos parece más justo, mientras haya esta situación, hacer un sorteo puro de las entradas y ser totalmente transparentes".