Eddahchouri, de repartir pizzas a marcar en Primera División con el Deportivo a pase de Aubameyang

Es este un Deportivo de muchas instrahistorias y no todas las protagoniza un Aubameyang omnipresente en este arranque de Liga, por méritos propios. El gabonés, antes de cerrar el partido con su gol, asistió diez minutos antes a un delantero holandés que ha completado otro de los viajes improbables de este equipo crisol que se ha formado en Riazor. No solo ha llegado Bil desde una academia de Yaunde y el Fabril hasta la internacionalidad con Camerún, también Eddahchouri. El 9 del Dépor hizo lo que siempre hace en el área: no dudar y pegarle a la pelota hasta que besa la red. El resultado fue un 2-2 momentáneo que Luiz Junior podía haber evitado si cuidase su primer palo, aunque muchos han caído inexplicablemente en la red del deportivista; el brasileño no es el primero. En cuanto marcó entró en una especie de trance, empezó a correr y pidió espacio a sus compañeros para arrodillarse y besar el césped, como si estuviese orando. Tenía mucho que agradecer, también se lo ha ganado, porque hace unos años el ex del Telstar, equipo de la segunda holandesa del que lo fichó el Dépor hace poco más de año y medio, nunca podría haber soñado con tal escenario para él, aunque no lo dejase de intentar.

Y es que el ascenso de Eddahchouri ha estado lejos de las grandes canteras, de los focos y de los mimos de los mejores viveros de Europa. Llegó al Dépor con 24 años y, antes de llamar la atención en el backstage de la Eredivisie, tuvo que armarse de paciencia y voluntad. Hace un año y medio, unos meses después de su llegada al Deportivo, el holandés desveló aspectos desconocidos de su carrera en una entrevista con Voetbalzone, medio de su país. De los viajes de siete horas al día en tren cuando jugaba en el RKSV Spartaan’20 tras ser rechazado por el Feyenoord hasta esa época en la que estuvo apartado en el Go Ahead Eagles o sus trabajos a tiempo parcial como repartidor de pizzas o ayudando en una cocina, mientras pretendía mantener viva la llama de sueño en el Koninklijke HFC, un club amateur en el que había «moho» en las paredes del vestuario y en el que más de un compañero parecía más «preocupado por la cerveza de después de los entrenamientos». En el Telstar volvió a la antesala de la élite de dar el paso al Dépor con el «traspaso de sus sueños» como lo clasificaba la publicación su llegada a A Coruña. «En los últimos años varios clubes de la Eredivisie y del extranjero han mostrado interés: Bélgica, Kazajistán, Corea del Sur... En todos los sentidos, el Depor fue la opción perfecta; simplemente no podía rechazarla», apuntaba entonces Zakaria Eddahchouri.

Eddahchouri celebra su gol ante el Andorra en la 25-26. / Carlos Pardellas

Sus movidos meses en A Coruña

Es Eddahchouri un futbolista especial. Quizás no el más ortodoxo, pero tiene gol, se activa muy bien saliendo desde el banquillo, responde en situaciones límite y ha conseguido ganarse el corazón del deportivismo, quien no podrá olvidarse su gol al Andorra y esa celebración con la pica en alto. Ya desde que llegó se notaba que vendrían emociones fuertes con él. En el primer partido en Riazor logró un tanto frente al Almería con un disparo marca de la casa desde la frontal y se lanzó a festejar con los aficionados de la grada. Fue haciéndose un hueco y un nombre, y ese primer ejercicio terminó de forma abrupta con su caída en las rocas en el paseo marítimo que pudo haber tenido consecuencias mucho más funestas. Se repuso, casi sin aparentes rasguños y ya ese periodo estival aparecieron equipos italianos y griegos que se lo quisieron llevar. El Dépor no vendía. No fue titular la pasada liga, pero sí el mejor suplente goleador y, meses después, ascendía con el Dépor a Primera con el mote asentado de O Percebeiro, heredado de ese episodio en las rocas, instalado en la grada, en el vestuario e incluso bien recibido por él mismo, apostando por el humor para normalizar la desgracia.

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Con Bil ya en el primer equipo y con Mulattieri y Stoichkov fuera, el Dépor buscó gol este verano y lo encontró en Aubameyang. No estaba cerrado a buscar otro ariete, siempre que mejorase a Eddahchouri, quien debía ser vendido por un precio acorde a mercado, tampoco se iba a regalar. Así apareció el Sporting, que fue rechazado. Hubo mucho ruído desde Egipto por él, pero sin oferta por él. Y ya con el mercado europeo cerrado, quiso llevárselo Tigres, pero el jugador ni se lo planteó. Ya estaba en Primera División, respaldado por el Dépor, y cumpliendo su sueño. Unos días después, llegaba el gol de Vila-Real.