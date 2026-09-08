El Límite Salarial del Deportivo y la explicación detrás de su gasto en fichajes: "Es un trabajo de varias temporadas"

Massimo Benassi, consejero delegado del Deportivo, dejó clara la buena salud económica de la que goza el Deportivo. Un trabajo de "varias temporadas" que ha culminado con un verano en el que el club ha fichado por un montante total que ronda los 26 millones de euros tras una decena de incorporaciones. "Margen queda", instó, ya que siempre se han movido "por debajo de los límites", sin quebrar el Límite Salarial estipulado por LaLiga.

Sin pistas sobre la posición final del Dépor o en cuánto estará la cifra. LaLiga lo revelará el día 10 de septiembre, aunque estará por encima de aquel margen de 35-40 millones que el propio Benassi anuncio a principio de verano. "Nosotros no tenemos información de otros clubes. No vamos a dar números aquí. No los hemos dado nunca, ni lo haremos, sobre todo de cara a los competidores. Siempre hemos trabajado por debajo del límite. Durante todo el verano hemos trabajado para generar ese espacio para poder ejecutar ese espacio deportivo. Al final estamos muy satisfechos con lo que hemos conseguido en cuanto a planificación y jugadores", contestó Benassi sobre en qué cifras se moverá la entidad, que podría superar los 50 millones de Límite Salarial.

El número total "tiene más cosas en cuenta" que solo los fichajes y los sueldos, quiso aclarar, e hizo mención a la cantera, al femenino o al Fabril, que ha supuesto un "incremento en inversión". Lo importante es que la entidad se sigue moviendo dentro de la "sostenibilidad" que debe ser la seña del proyecto. No hacerlo llevaría al club a salirse de la "regla del 1:1". De hecho, todos los traspasos, excepto uno, tiene contratos con duración de cinco años, lo que permite alargar las amortizaciones a medio plazo y reducir el cómputo del gasto por temporada.

Massimo Benassi, en sala de prensa / Casteleiro

La explicación detrás del mercado de fichajes del Deportivo

Para entenderlo, hay que viajar en el tiempo a cuando el club, en Primera Federación, empezó a moverse para llegar saneado al fútbol profesional, donde entra de lleno LaLiga con su control económico. Es "un trabajo de varias temporadas" en el que Benassi considera que la clave ha estado en tener "un presidente muy volcado en el proyecto". "Desde 2024 que salimos del concurso de acreedores, eso permitió llegar al club en Segunda División sin deudas. Pasar a una categoría superior a nivel de control económico. Se hicieron dos ampliaciones de capital que impactan directamente en el control económico. No quiere decir que nos hemos gastado todo lo que nos permite LaLiga estos años", explicó Benassi.

Además, gracias al buen estado de las cuentas, el "25%" de la ampliación de capital ha sido añadido al presupuesto, gracias a que "la cifra de negocio" de la entidad ha crecido, ya que van de la mano. "Mucho por los derechos de televisión, pero también por la cifra de negocio. Hemos ido programando desde 2023 y por eso se ha podido intervenir durante la primera parte del verano", añade.

El Deportivo seguirá invirtiendo en el futuro

El consejero delegado italiano explicó que la idea del club no es quedarse aquí, sino seguir apostando por crecer en la competición. Tras un verano de dispendio, aunque la apuesta no sea igual, el gasto no se frenará: "Seguramente vamos a seguir inviertiendo tanto a nivel deportivo como de instalaciones en otras áreas del club. Hemos hecho unas apuestas muy fuertes por jugadores jóvenes que esperamos que nos den. Ojalá podamos ir lo menos posible al mercado porque significará que lo que hay en casa funciona bien".

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El objetivo para esta temporada, no obstante, sigue siendo la salvación. "Cuando lleguemos a los 45 puntos, veremos dónde estamos. Ojalá más pronto que tarde", contesta sobre si el equipo debe aspirar a más.