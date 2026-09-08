Luisao regresa al Pontevedra tras rescindir con el Fabril

La salida de Luisao en el último día de mercado como rescindido fue una de las grandes sorpresas en los movimientos de última hora del Fabril. El propio Manuel Pablo reconoció que había sido "una situación de última hora", porque estaban "pillados" con las fichas y por "temas contractuales, situaciones de futbolistas". "El chaval" había quedado "afectado" y lo que les preocupaba era "el jugador". El catalán, de origen ecuatoriano, pasó en unas horas de ser titular ante el Mérida y tener el ok de Manuel Pablo a salir al mercado de agentes libres, del que acaba de salir. Y es que Luisao, de 2004 y aún sub 23, acaba de fichar por el Pontevedra, equipo en el que ya estuvo cedido el pasado ejercicio en Primera RFEF. Fue en el equipo granate un futbolista de rotación con peso en los planes del entrenador y llega para redondear el proyecto de Pasarón.

En los últimos instantes del periodo de pases, además de Luisao, el filial prescindió de Pablo Cortés, Héctor Areosa y Lucas Castro, que se marcharon a Numancia, Extremadura y Arosa, respectivamente. Antes ya se habían ido Faziz Aye, Malick Ndiaye, Mario Nájera, Hugo Torres y Pablo Parada, a Murcia B, Barbastro, Lugo, Arosa y Boiro. Papa Samsou también dejó el equipo medio año después. El central Hatim Aoufir no pasó una prueba este verano.

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Los fichajes

El Fabril contrató este verano a Justino Barbosa, Koke San José, Manu Serrano, Ferran Seco y Yayo González.