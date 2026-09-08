Deportivo
La postura del Deportivo con Yeremay tras otro verano con ofertas: "Estamos encantados de tenerlo"
Massimo Benassi, consejero delegado, explica cómo está el canario: "Para expresar su fútbol necesita tranquilidad"
El Hull City se interesó por él, pero el jugador no pidió salir: "No ha pasado"
Yeremay Hernández continuará una temporada más en el Deportivo. Han sido muchos los equipos que en los últimos años han llamado a su puerta. Algunos no han llegado ni a cruzarla. Otros, sin embargo, sí han tenido la posibilidad de intentar convencer al canario. El resultado siempre ha sido, hasta ahora, el mismo: el 10 juega en A Coruña. Ni el Como de Cesc Fàbregas, ni el Estrasburgo en su día de Rosenior; tampoco el Sporting de Portugal hace un año o el Hull City o el Brighton ingleses en las últimas semanas. El primer cortafuegos no lo marca una cláusula de rescisión que supera los 100 millones, sino la voluntad del jugador quien, una vez más, "no llegó" a levantar la mano para pedir salir, el primer requisito para que en Riazor se establezca una negociación.
"Hubo intereses por él, como es normal. Nosotros siempre estamos encantados de tenerlo en el equipo. Tienen un contrato largo [hasta 2030]. Que se ponga bien con ritmo lo antes posible", empezó a explicar Massimo Benassi sobre la estrella blanquiazul, quien ha vivido unos meses complicados por el pubis. El 10 es "un jugador que para expresar su fútbol necesita muchas cosas, la primera, tranquilidad", comentó el consejero delegado de la entidad, quien considera que ha habido mucho ruido alrededor del extremo, una vez más, y "muchas cosas que salen no son del todo ciertas". Algo que "afecta" al jugador, quien va "aprendiendo" a gestionar estas situaciones, además de una lesión con la que no lo ha "pasado bien".
Un verano más, llegaron clubes con ofertas. Otros solo llamaron para conocer su situación. No solo con Yeremay, también con otros futbolistas, como "Mella, Mario, Zaka o Noubi". "Cuando llegan ofertas se ponen en conocimiento del jugador y del agente. Primero se debe hablar con el club, no siempre pasa. Hay otros clubes que pueden llamar para pedir información. Pasó con muchos jugadores. Estamos muy contentos porque hay muchas llamadas y ellos están trabajando bien. Luego está que nosotros podamos retenerlos", explica Benassi sobre la forma de actuar del club, que desde 2023 no ha vendido a ningún futbolista con peso en el proyecto. En el futuro, tocará, pero de momento, club y talentos crecen de la mano: "Luego está que nosotros podamos retenerlos. Llegará el momento que por lo que sea alguien tendrá que salir, o querrá salir, y es lo normal".
El Hull City fue el más interesado por Yeremay
Massimo Benassi, preguntado por las palabras del presidente del Hull City, expresó que "no" comentaría nada que diga otro club de manera pública. "Si me preguntas si hubiéramos hecho lo mismo, obviamente te digo que no. No me gusta entrar", expresa sobre las palabras de Acun Ilicali.
Lo cierto es que, "si él hubiera querido ir", ahí se lo "hubiera dicho" al Deportivo. "No ha pasado", incidió sobre el futuro de Yeremay.
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