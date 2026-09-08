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La Torre de Marathon ya tiene fecha de entrega: así avanzan las obras

El plan pasa por una rehabilitación y convertirlo en un mirador

Las obras en la Torre de Marathón de Riazor ya están en marcha

Las obras en la Torre de Marathón de Riazor ya están en marcha

Carlos Miranda

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Xane Silveira

Xane Silveira

A Coruña

"Esta es una temporada importante y hemos podido hacerla conicidir con la vuelta a Primera". Massimo Benassi, consejero delegado del Deportivo, aguarda que exista alguna sorpresa más de cara al 120 aniversario del club. Después del cambio de toponimia en el nombre oficial y el nuevo escudo; o la creación del himno de Xoel López, la entidad tiene en su horizonte también la reforma de la Torre de Marathon, que comenzó a finales de julio. El plan pasa por una rehabilitación y la instalación de un ascensor-mirador. Aunque las obras inicialmente tenían un plazo de 12 meses, podría verse notoriamente acortado.

"Esperamos que se pueda acabar a principios de 2027 la reforma", explicó Massimo Benassi sobre la reforma de la Torre de Marathon, uno de los emblemas del club, y que retomará protagonismo como lugar emblemático y punto de parada en el futuro, junto al museo, inauguro a principios de 2026.

Está siendo un año de muchos cambios en el Deportivo, que espera vivir un 120 aniversario por todo lo alto. Habrá más sorpresas, explicó Benassi en una comparecencia en la que analizó el momento social del club, y también hizo balance sobre el mercado de fichajes y la situación económica.

Comienzan las obras en la Torre de Marathón de Riazor.

Obras en la Torre de Marathón de Riazor. / Casteleiro

Riazor y el piso de la Plaza de Pontevedra

Benassi explicó que las futuras obras en Riazor, que irán de la mano del Concello de A Coruña, siguen su curso. "Estamos trabajando, tenemos un acuerdo donde públicamente hasta que esté cerrado no desvelaremos nada, porque creemos que se trabaja mejor de esta forma. O eso es lo que intentamos", expresó en su comparecencia. "Hay avances y se sigue trabajando", advirtió.

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También reconoció que el piso de la plaza de Pontevedra, sede durante varias décadas del club, "se vendió". Desde hace dos años se trabaja desde Abegondo y la "sede social" se situó en Riazor; "Es una de las mejores decisiones que hemos podido tomar al traer a todos los equipos aquí por las sinergias que se pueden generar al estar cerca".

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