El Deportivo ilusiona con un inicio meteórico en LaLiga: «Se ha hecho un grandísimo trabajo de planificación»

Ocho puntos de 12 posibles. Invicto tras cuatro jornadas. El Deportivo ha llegado a Primera División con el altavoz a máxima potencia y ganas de impactar. «Hay que ilusionarse» y disfrutar de LaLiga después de haber «pasado por el infierno». Manu Sánchez, exentrenador del Dépor Abanca, cree que, con los pies en el suelo, es momento de «aprovechar los buenos momentos». Es algo que le ha acompañado como técnico y, en un fútbol que es «pasión», no hay que «esperar al final» para sentir la alegría. Coincide con él Tito Ramallo, extécnico del Fabril, porque los blanquiazules han tenido «un inicio buenísimo» en cuanto a «resultados, capacidad y talento de llegada arriba». En especial, con «Aubameyang». El nombre propio que está destacando por encima de todos.

Los buenos resultados no deben cegar a un Dépor que está en racha. Es pronto para sacar conclusiones y el equipo «evolucionará», explica Tito Ramallo, y cree que hay que ser «realistas» porque algunos partidos podrían haber salido cruz, pero ha obtenido un pequeño colchón para «construir» con paciencia un equipo que además de «resolutivo arriba» sea «consistente». Por ahí debe pasar «el futuro en la competición».

«El equipo no va a perder porque la afición se ilusione con tener la salvación en navidades», comenta Manu, que está en la línea de disfrutar del camino y «soñar en grande», más allá de que dentro, en la caseta, Hidalgo y su equipo deben «tener la cabeza fría y los objetivos claros».

Aubameyang / Fernando Fernandez

El objetivo del Deportivo

Esa meta no es otra que la permanencia. Ha incidido el técnico. También Fernando Soriano o Massimo Benassi. Primero, la salvación; después, bienvenido sea lo que pueda llegar. «Como entrenador tenía muy claro las expectativas que yo quería que mi equipo generara, incluso que transmitiera fuera. Un equipo se tiene que ir marcando objetivos a corto o medio plazo. Lo primero es la salvación», explica Tito Ramallo.

El mercado de fichajes no debe nublar la condición de recién ascendido de una entidad que ha pasado casi una década fuera de Primera División. «Una vez lo consigas, ojalá sea en diciembre, márcate media tabla; y si lo logras, Europa. Pero si partes con el nivel de máximos, eso genera un estrés tremendo y una frustración. Hay que aprender a generar expectativas según las vamos alcanzando. Es más constructivo y llevas mejor el camino», añade.

Manu Sánchez está en la línea de que el objetivo indiscutible es «la salvación». Más, atendiendo al comportamiento de la categoría en los últimos años. Ejemplos como el Espanyol, que en la jornada 10 «estaban hablando de Europa» y acabaron salvándose de manera agónica. «Eso nos tiene que agarrar a la realidad de la igualdad que hay fuera de los grandes», explica.

Xane Silveira

El inicio de curso

Las primeras cuatro jornadas de Liga sitúan al Dépor invicto con ocho puntos. Tito Ramallo explica que, lo que más le ha gustado, es «la capacidad que tiene arriba Aubameyang», quien ha anotado cuatro goles y ha dado otras dos asistencias. Pero, además, se queda con «la dupla en ataque», sumando también la rotación: «Los tres están cumpliendo perfectamente su rol. Aubameyang marca la diferencia; Bil Nsongo aporta trabajo y a la vez está creciendo; y Eddahchouri está siendo ese revulsivo que pedíamos todos y que sigue conservando. La doble punta está funcionando». A mayores, destaca otros dos nombres: Amatucci y Quagliata: «En la iniciación y la elaboración, creo que han sido los que le han dado un plus al equipo». En el debe, cree que la entidad deberá ir ganando poco a poco «consistencia defensiva» porque hasta ahora «han regalado mucho», además de necesitar sumar «un poco más de autoridad con balón».

Manu Sánchez, quien ve a un Dépor que ha ido a más tras unas primeras dos jornadas con algunas dudas, considera que Giménez subirá «mucho el nivel al equipo» y permite «cambiar» la perspectiva que había tras los partidos ante Elche, Málaga y Valencia: «Estábamos viendo ciertas fragilidades. Ya solo en organización, mando y posicionamiento, me gustó lo que hizo». A lo que añade que, la entrada de Adama Traoré, otorgó «verticalidad» y «juego exterior», algo de lo que podía carecer el Dépor. Además, puede servir para contagiar a otros compañeros: «Creo que va a ejercer de efecto rebote tanto con Mella como con Yeremay. Porque al final tú tienes un compañero que llega nuevo y hace lo que hace él, con el estado de forma que tiene. Yo creo que eso también te sirve de aliciente para el vestuario».

Amatucci en el Villarreal-Deportivo. / Fernando Fernandez

El mercado de fichajes

Relativo al mercado, cerrado con diez incorporaciones, Tito es partidario de «plantillas más cortas». Hay jugadores a los que «le hubiera sido beneficioso salir, si hubiera tenido encima de la mesa opciones interesantes». No obstante, el Dépor ha logrado cerrar una plantilla «compensada» e Hidalgo tiene «muchas opciones y recursos».

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Para Sánchez un número tan grande «es un error», aunque comprende que Fernando Soriano «no pudo hacer las salidas» que hubiese querido. «Tendrá mucho mérito Hidalgo si hace que funcione», explica, ya que el «factor emocional» será clave. A falta de ver cómo resultan las contrataciones, cree que Hidalgo estará «encantado» con la «disparidad de opciones»: «Tiene piezas para asociarse, para hacer diferentes esquemas... él es muy camaleónico. Se puede adaptar a todo. Creo que se ha hecho un grandísimo trabajo de planificación. Ahora hay que sacarle jugo».