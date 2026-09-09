Hidalgo cumple 50 partidos al frente del RC Deportivo: nadie mejora sus registros

Antonio Hidalgo sigue sumando pasos en el RC Deportivo de A Coruña. El técnico catalán aterrizó en julio de 2025 con el objetivo de devolver al club al lugar que históricamente le corresponde. Un año después, el sueño se convirtió en hazaña, y ya ha empezado a sumar triunfos a su recién estrenado casillero de Primera División. Ha convivido con la crítica prácticamente desde el primer día, pero los números respaldan un trabajo que, de alcanzar la salvación, se extenderá, por lo menos, hasta 2028. En La Cerámica cumplió 50 partidos. Solo Imanol Idiakez había logrado superar tal barrera desde Víctor Sánchez del Amo. En una época de cambios constantes, la estabilidad vale doble. Y el de Canovelles se la ha ganado cada semana. Con los dos triunfos ante Villarreal y Valencia suma ya 27 como entrenador blanquiazul, y una media de puntos que ninguno de sus predecesores mejora.

42 partidos de Segunda, cuatro de Primera y otros cuatro de la Copa del Rey conforman los primeros 50 de Antonio Hidalgo al frente del Deportivo. El técnico del ascenso a Primera División ha basado su éxito en el trabajo y en la insistencia. En nunca rendirse. La temporada pasada culminó el curso con una jornada de antelación y una segunda posición que llevó al Dépor de vuelta a LaLiga por la vía directa. El camino estuvo plagado de baches. Fue irregular. Por momentos, plagado de dudas. Pero si algo logró el técnico de Canovelles fue que en el vestuario nunca nadie bajase los brazos. Resiliencia de una escuadra que supo tocar fondo y hacer de la competitividad su gran sello.

De los 50 encuentros dirigidos, Hidalgo ha sumado 27 victorias, 13 empates y solo 10 derrotas. En total, 81 goles anotados y 51 encajados (1.62 por partido a favor y 1.02 en contra). Según los datos de Transfermarkt, contabilizando las participaciones de Liga y de Copa, ha logrado 1.88 puntos por partido. Un dato que, en la historia reciente de la entidad, solo iguala Borja Jiménez en 49 partidos. Por detrás, Imanol Idiakez (1.80), José Luis Oltra (1.77), Óscar Cano (1.70), Fernando Vázquez (1.64) en su segunda etapa, o Natxo González (1.64), entre otros, condicionados a que, durante los años en Primera División, la dificultad de sumar victorias era mayor. En la élite, el mejor registro pertenece a Arsenio Iglesias entre el 92 y el 95 (147 partidos, 1.83 p.p.p); seguido de Javier Irureta (376 encuentros dirigidos, 1.73 puntos por partido).

Antonio Hidalgo sonríe en el banquillo de La Cerámica antes de iniciar el duelo ante el Villarreal. / Fernando Fernandez

Hidalgo asalta Primera División con el Deportivo

El inicio de temporada del Deportivo en LaLiga es el mejor de un recién ascendido en más de una década. Ocho puntos de 12 posibles, con otros ocho goles anotados y cinco encajados. Hay que viajar a la temporada 2013/14, con el Villarreal, que logró 10 puntos tras ganar tres partidos y empatar otro para encontrar un registro superior. Lo iguala el Betis en la 11/12, con otros 10 puntos.

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Las dos veces que el Deportivo llegó a Primera como recién ascendido se quedó por debajo de los números actuales. En la 12/13, a estas alturas, ganó un partido y empató tres, con seis puntos cosechados. Dos años después, de vuelta en LaLiga, sumaba cuatro puntos tras un triunfo, un empate y dos derrotas.