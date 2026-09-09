Inês Pereira vivió "con mucha ansiedad" la espera por el Deportivo: "Me quería quedar"

Inês Pereira está de vuelta en A Coruña para quedarse. El conjunto blanquiazul firmó por tercer verano consecutivo a la portera lusa, esta vez de manera definitiva y con un contrato por tres temporadas. "En realidad un poco mal. Mucha ansiedad. Llevaba tiempo diciendo que me quería quedar. Mi club era el Everton. Hasta el final tuve momentos que pensaba que no iba a venir", explicó sobre cómo vivió unas semanas de incertidumbre en verano. Finalmente, logró cumplir su deseo y regresar: "Me enamoré de la ciudad y de la gente. Estoy cerca de mi familia, de mi novia. Es juntar lo mejor de los dos mundos. Estoy muy contenta".

Esta campaña se ha encontrado con un vestuario renovado, en el que ha llegado también Andrea Tarazona, titular en este inicio de campaña. "Yo siento que estoy trabajando bien. Sé que mi objetivo es jugar, quiero jugar. No le voy a poner la vida fácil a nadie. Es bueno tener una buena competencia entre nosotras, al final del día vamos a crecer", expresa.

Sobre la renovación del vestuario, considera que se ha creado "un buen grupo" y que "a veces es necesario nuevos aires": "El club lo necesitaba, creo. Las que nos hemos quedado lo necesitábamos".

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Inês Pereira bromea con las pérdidas de tiempo

La cancerbera lusa ha protagonizado momentos icónicos con el Deportivo. Es conocida por rascar tiempo de mil formas al reloj. Aunque esta temporada se han instaurado varias normas para evitarlo. "La Inês que vino la primera temporada es muy distinta. Es importante que haya esas reglas. A nuestro favor está genial. Hay que adaptarse. Yo intentaré perder tiempo de otras maneras, pero siempre dentro de las reglas. He madurado mucho", comenta con humor.