Deportivo
Inês Pereira vivió "con mucha ansiedad" la espera por el Deportivo: "Me quería quedar"
"Hasta el final tuve momentos que pensaba que no iba a venir", reconoce la cancerbera lusa
Inês Pereira está de vuelta en A Coruña para quedarse. El conjunto blanquiazul firmó por tercer verano consecutivo a la portera lusa, esta vez de manera definitiva y con un contrato por tres temporadas. "En realidad un poco mal. Mucha ansiedad. Llevaba tiempo diciendo que me quería quedar. Mi club era el Everton. Hasta el final tuve momentos que pensaba que no iba a venir", explicó sobre cómo vivió unas semanas de incertidumbre en verano. Finalmente, logró cumplir su deseo y regresar: "Me enamoré de la ciudad y de la gente. Estoy cerca de mi familia, de mi novia. Es juntar lo mejor de los dos mundos. Estoy muy contenta".
Esta campaña se ha encontrado con un vestuario renovado, en el que ha llegado también Andrea Tarazona, titular en este inicio de campaña. "Yo siento que estoy trabajando bien. Sé que mi objetivo es jugar, quiero jugar. No le voy a poner la vida fácil a nadie. Es bueno tener una buena competencia entre nosotras, al final del día vamos a crecer", expresa.
Sobre la renovación del vestuario, considera que se ha creado "un buen grupo" y que "a veces es necesario nuevos aires": "El club lo necesitaba, creo. Las que nos hemos quedado lo necesitábamos".
Inês Pereira bromea con las pérdidas de tiempo
La cancerbera lusa ha protagonizado momentos icónicos con el Deportivo. Es conocida por rascar tiempo de mil formas al reloj. Aunque esta temporada se han instaurado varias normas para evitarlo. "La Inês que vino la primera temporada es muy distinta. Es importante que haya esas reglas. A nuestro favor está genial. Hay que adaptarse. Yo intentaré perder tiempo de otras maneras, pero siempre dentro de las reglas. He madurado mucho", comenta con humor.
- El restaurante de A Coruña elegido para rodar la nueva temporada de ‘Clanes’ de Netflix: 'Buscaban un lugar que recordase a China
- Abre Marrano en A Coruña, el local informal de tapeo para amantes de la carne a la parrilla: 'Aquí nada de sentarse en una mesa con mantel
- Eddahchouri, de repartir pizzas a marcar en Primera División con el Deportivo a pase de Aubameyang
- El bus de A Coruña se podrá abonar con tarjeta de crédito: 'Hay mucha gente que pide hacerlo y hay conductores que acaban pagando billetes
- Los usuarios de bus urbano en A Coruña celebran la inclusión del pago con tarjeta: 'He dejado dinero a gente para que pudiera viajar
- Estrella Galicia demuele un concesionario al lado de su sede en A Coruña para un nuevo uso
- Más problemas en el inicio del curso del instituto de Zalaeta de A Coruña: los profesores tampoco entran en el centro por las obras
- Benassi analiza el momento social en el Deportivo, la subida de abonos y hace 'autocrítica': 'El deportivismo no se merecía ese primer partido