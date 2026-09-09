Marc Casadó quiere brillar en el Deportivo: "Tenemos calidad para hacer una buena temporada"

Marc Casadó, el último fichaje del RC Deportivo de A Coruña en este mercado de transferencias, vivió un final de mercado tenso en el que, entre distintas opciones, emergió el nombre del club coruñés para salir del Barcelona. La idea le atraía. Ya habían hablado en 2024, después del ascenso ante, precisamente, el Barça Atlètic en el que jugaba el centrocampista. "Salimos de aquel partido con unas sensaciones increíbles por el estadio, por la afición. Cuando me ofrecieron la posibilidad, el recuerdo empujó bastante a tomar esa decisión", explicó el futbolista, que llega cedido hasta junio.

"El fichaje de Marc fue curioso. Con Giménez llevábamos días hablando", comenzó a explicar Fernando Soriano en la presentación del nuevo 6 blanquiazul. "Habíamos hablado. El último día, faltando 23 horas, llegó el primer contacto" con el agente de Casadó. El club estaba abierto a reforzar la medular, pero hacía falta hacer encaje económico. "Fue todo bastante rápido", resumió el director de fútbol, aunque para Casadó fueron horas muy tensas porque la firma llego a las 23:52, sobre la hora.

Casadó ha vivido "un verano largo" en el que se ha solucionado todo en "el último momento". "Estoy muy contento de estar aquí", expresó quien se despidió ya del Barça, el club que le había "dado todo".

Xane Silveira

El Deportivo, a por la salvación y a ilusionarse en Primera

"Ahora estoy centrado en el Dépor. Tenemos una afición increíble. El equipo está con esas ganas, y hay calidad para hacer una muy buena temporada", expresó Marc Casadó en la sala de prensa de Abegondo. El centrocampista tiene claro que "el primer objetivo es conseguir la salvación", pero después se une a las palabras de Giménez: ¿Por qué no soñar?: "Intentaremos partido a partido ir ganando los máximos puntos posibles".

El pasado sábado realizó su debut ante el Villarreal con "sensaciones increíbles". No obstante, todavía se encontraba "un poco fuera de forma" y a nivel físico vivió un partido "un poco duro".

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Xane Silveira

Espera poder aportar en cualquier parcela del centro del campo: "Creo que me puedo adaptar a cualquier estilo de juego. He hablado con el míster. Tenemos un equipo que sabe estar sin balón, pero podemos tener momentos de buen fútbol. Podemos adaptarnos a cualquier situación".