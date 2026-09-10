Capdevila tiene ganas del derbi entre el Deportivo y el Celta: "Es maravilloso"

Joan Capdevila, embajador de LaLiga y exjugador del Deportivo, cree que el conjunto coruñés ha regresado "a donde se merece" después de haberlo "pasado muy mal" durante años. "Ojalá no sea fugaz y sea por muchos años", expresó el que fuera lateral izquierdo durante siete años en Riazor, y campeón del Mundo en 2010.

"Tiene buena pinta, han llegado jugadores importantes, pero es una liga muy larga. Siempre es bueno empezar bien. El Dépor lo está haciendo bien, que dure. Cuando viene la mala racha cuesta", dice Capdevila sobre el inicio de temporada de la escuadra de Antonio Hidalgo. Ocho puntos de 12 posibles lo sitúan como la revelación del campeonato en estas primeras semanas.

Existe ilusión en el deportivismo. "Es normal" que exista esa "euforia", dice Capdevila, y es que A Coruña es "una ciudad muy futbolera". "Ya había ganas de ver al Dépor en Primera. Solo queda disfrutarlo", añade.

El derbi entre el Deportivo y el Celta

Capdevila también habló de O Noso Derbi, que regresará tras casi una década sin producirse. "Ya era hora también, a nivel de espectáculo el derbi gallego es maravilloso", explica el exlateral catalán, quien ha vivido "muchos derbis" y cree que "hacía falta tenerlo en Primera".

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"Espero que la gente lo disfrute y caiga al lado coruñés, y que sea espectáculo puro", añadió. El primer encuentro será en enero, en Vigo, y la vuelta, en Riazor, en abril.