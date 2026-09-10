El Deportivo, décimo Límite Salarial de LaLiga: supera los 60 millones de euros

LaLiga ha hecho oficial la tabla de Límite de coste de plantilla deportiva (LCPD), conocida tradicionalmente como Límite Salarial. El Deportivo se sitúa en décima posición con 64,016 millones de euros, por encima de Málaga y Racing de Santander, las otras entidades que han promocionado a Primera División. Si bien tiene a varias entidades por debajo, cabe resaltar que, una vez más, existen clubes excedidos cuya cifra es menor a la real. La temporada pasada el equipo coruñés había estado situado en la zona alta, con un margen de 13.253 millones. El incremento ha sido notorio, en parte gracias a los ingresos televisivos, también al trabajo que ha realizado el club en materia económica, destacando las dos ampliaciones de capital desde que regresó al fútbol profesional y el incremento de los ingresos por abonos, merchandising y otras actividades. Massimo Benassi explicó recientemente que el Deportivo goza de una excelente salud económica y que este verano, con un gasto de 26 millones de euros, es el culmen de un trabajo "de varias temporadas". La entidad maneja un pequeño remanente para invierno, y tendrá la posibilidad de ampliar o reducir el Límite.

Javier Tebas explicó esta mañana que el Deportivo aspira a codearse entre los grandes. Su Límite Salarial, público en la tarde del jueves, sitúa al equipo coruñés en décima posición. Por delante quedan Real Madrid (832,7), Barcelona (582,7), Atlético de Madrid (361,2), Villarreal (170.56), Real Betis (142,84), Athletic (139.2), Real Sociedad (137.79), Valencia (98,81), y Celta de Vigo (88.08).

Por debajo del Dépor hay toda una decena de escuadras. Rayo Vallecano (62.3) Espanyol (61,79), Elche (60), Getafe (56.7), Osasuna (55.35), Racing de Santander (53.18), Levante (45.5), Alavés (43.2), Málaga (33.6) y Sevilla (20). Aunque algunos de estos equipos, y también de los que están por encima del Dépor, pueden estar excedidos en su Límite, LaLiga no especifica cuáles y por cuánto. La patronal tampoco especifica las penalizaciones que los clubes arrastran de otros años. El Dépor, con deuda cero desde que llegó al fútbol profesional, maneja una posición privilegiada.

Límites salariales de LaLiga / LaLiga

¿Cómo ha alcanzado el Deportivo este momento?

El conjunto blanquiazul ha llegado a Primera División después de una serie de trabajos que le han permitido hacerlo en una posición económica fuerte, con deuda cero, y dinero proveniente de distintos sectores. Nosotros no tenemos información de otros clubes. No vamos a dar números aquí. No los hemos dado nunca, ni lo haremos, sobre todo de cara a los competidores. Siempre hemos trabajado por debajo del límite. Durante todo el verano hemos trabajado para generar ese espacio para poder ejecutar ese espacio deportivo. Al final estamos muy satisfechos con lo que hemos conseguido en cuanto a planificación y jugadores", explicó Benassi sobre en qué cifras se movería la entidad.

El club, en Primera Federación, empezó a moverse para llegar saneado al fútbol profesional, donde entra de lleno LaLiga con su control económico. Es "un trabajo de varias temporadas" en el que Benassi considera que la clave ha estado en tener "un presidente muy volcado en el proyecto". "Desde 2024 que salimos del concurso de acreedores, eso permitió llegar al club en Segunda División sin deudas. Pasar a una categoría superior a nivel de control económico. Se hicieron dos ampliaciones de capital que impactan directamente en el control económico. No quiere decir que nos hemos gastado todo lo que nos permite LaLiga estos años", explicó Benassi.

Además, gracias al buen estado de las cuentas, el "25%" de la ampliación de capital ha sido añadido al presupuesto, gracias a que "la cifra de negocio" de la entidad ha crecido, ya que van de la mano. "Mucho por los derechos de televisión, pero también por la cifra de negocio. Hemos ido programando desde 2023 y por eso se ha podido intervenir durante la primera parte del verano", añade.

Massimo Benassi en sala de prensa / Casteleiro

Así define LaLiga el Límite Salarial

La patronal define el Límite de Coste de Plantilla Deportiva como "el importe máximo que cada club puede consumir durante la temporada, y que incluye el gasto en jugadores, primer entrenador, segundo entrenador y preparador físico del primer equipo (plantilla inscribible según el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos). Este límite incluye además el gasto en filiales, cantera y otras secciones (plantilla no inscribible, según se define en el Artículo 38 de las Normas de Elaboración de Presupuestos)".

En su página web, destacan que "los conceptos que se incluyen en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva inscribible y no inscribible son: salarios fijos y variables, seguridad social, primas colectivas, gastos de adquisición (incluidas comisiones para agentes) y amortizaciones (importe de compra de los jugadores imputado anualmente en función del número de años de contrato del jugador)". Además, añade que es cada entidad la que "propone su Límite" en cumplimiento de "las normas de elaboración de presupuestos", y corresponde al Órgano de Validación de LaLiga aprobar o no, pudiendo rectificar hasta "el importe que garantice la estabilidad financiera".

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La patronal aclara que un equipo "puede solicitar el límite que estime oportuno para hacer frente a su presupuesto de gastos deportivos, siempre que no supere su límite máximo", y este "no implica que vaya a ser consumido en su totalidad". El Límite de Coste de Plantilla Deportiva "puede verse incrementado en las condiciones y con el procedimiento que se establecen en el Título III de las normas de elaboración de presupuestos".