El Deportivo exhibe su pegada en LaLiga: el dato que ni Madrid ni Barça igualan

El Deportivo ha pisado con fuerza la máxima categoría del fútbol nacional. Su rendimiento ha generado ilusión a la parroquia blanquiazul, y provoca que, poco a poco, sus rivales empiecen a verlo más como un lobo que como un cordero. Es un recién ascendido, sí. Muchos de sus jugadores no tienen experiencia en la categoría, también. Pero está exhibiendo una pegada impropia para un recién llegado, gracias en mayor medida al nivel de Pierre-Emerick Aubameyang, guardián del secreto de la eterna juventud. También, a la pólvora que atesoran sus jugadores en los metros finales. Ocho goles en cuatro partidos, dos por duelo, con especial atención a los últimos dos enfrentamientos ante Valencia y Villarreal, donde sumó seis. Las cuentas salen a favor, pero es que el Dépor, además, es el equipo que menos tiros por partido ha realizado este curso (8.3). Muy lejos de los 21 del Barça o 20 del Real Madrid. Sin embargo, solo los dos transatlánticos y el Alavés, segundo clasificado con 10 puntos, han marcado más. Nadie puede igualar la efectividad de la escuadra dirigida por Antonio Hidalgo.

La determinación en área rival está marcando el camino inicial del Deportivo en LaLiga 26/27. Impulsado por un Aubameyang estratosférico, el conjunto coruñés es el equipo que menos necesita llegar para ver portería. Ocho goles en cuatro partidos, una cifra que solo mejoran los tres primeros clasificados, y con un porcentaje de ocasiones generadas mucho mayor en cada encuentro. Los blanquiazules producen mucho con poco. Ahí reside su secreto. Es el equipo que mayor efectividad goleadora tiene por partido, 29.63%, por encima de Barça (25.37), Racing (21.88), Alavés (21.28) o Rayo (20).

La escuadra de Antonio Hidalgo es la que menos ocasiones claras ha fallado en este arranque de Liga (2). Una efectividad máxima que permite al Dépor haber sumado ocho puntos de 12 posibles con la menor media de tiros por partido de toda la competición. Nadie chuta menos. La lista la encabeza el Barcelona, con 21 tiros por partido. Le siguen el Real Madrid (20), el Betis (15.8), el Atlético y el Villarreal (15.3) o el Elche (14). Los blanquiazules acaban jugada 8.3 veces por encuentro. De esos, solo 3.5 tiros por encuentro van entre los tres palos. En esta segunda lista, el Dépor es 16º. A portería realizan nueve chuts por duelo el Barça, 8.8 los blancos, 6.3 el Elche o 6 el Villarreal.

Bil Nsongo persigue un balón durante el Villarreal-Deportivo / Fernando Fernandez

El Deportivo marca el doble de lo esperado

Dentro de la expectativa de gol (xG), una métrica que mide la calidad de las ocasiones y, en función de diversos parámetros, como la distancia del golpeo o el ángulo del tiro, calcula cuántos goles se espera que anotase. El Dépor ha generado 3.71 goles esperados. Es decir, está marcando muy por encima (más del doble) de lo que se supone que dicen la calidad de sus ocasiones. Claro que aquí influye mucho (y eso no afecta a la estadística) quien genera esas ocasiones. Un ejemplo claro fue el Aston Villa el pasado curso, que acababa muchas jugadas desde larga distancia, lo que pondera menos, aunque sus pateadores tenían una gran habilidad y anotaban mucho.

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El Deportivo es el 17º en esta estadística. El Barça, líder, ha generado 15.73 goles esperados y ha anotado 17. Es decir, sus cifras van muy relacionadas.