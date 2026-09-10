El regreso del Deportivo tras el parón ya tiene fecha: día y hora para visitar a la Real Sociedad en la jornada 8 de LaLiga

El Deportivo regresará a la competición el 11 de octubre, después de dos fines de semana consecutivos sin fútbol por el largo parón de selecciones que arrancará el lunes 21. La entidad blanquiazul se desplazará a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad, actualmente noveno clasificado tras dos victorias, un empate y dos derrotas. Tiene un partido más, ya que adelantó el enfrentamiento ante el Celta de la jornada 6 por competición europea. Llegarán ambos a la par para la octava jornada.

Los coruñeses, hasta el momento, han logrado dos triunfos y dos empates, en un gran arranque de Liga que refrenda la apuesta realizada por el club este verano. El Deportivo está siendo la revelación de la Liga, junto a un Alavés que, con diez puntos, es segundo por detrás del Barcelona.

Este fin de semana se jugará la quinta jornada de Liga y el Deportivo deberá enfrentarse al Getafe. Una semana de fútbol por delante con tres enfrentamientos en apenas siete días. Tras regresar de Madrid, el Dépor tendrá dos días para preparar la visita del Sevilla a Riazor, el miércoles 16 de septiembre a las 19.00. El domingo, será otro de los andaluces, el Real Betis, el que visite el feudo coruñés, a las 18.30, en la séptima jornada de liga.

Villarreal - Deportivo. / Kai Forsterling / EFE

El horario del Real Sociedad - Deportivo en la jornada 8 de LaLiga

LaLiga ha hecho oficiales los horarios del primer encuentro tras el parón. El Deportivo visitará a la Real Sociedad después del parón de selecciones. El encuentro se disputará el domingo 11 de octubre, en Anoeta, a las 16.15. Se podrá ver a través de DAZN.

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Las entradas en grada local están disponibles en la web del equipo txuri-urdin. El Deportivo gozará de un espacio para el sector visitante que sortearán cuando se acerque la fecha.