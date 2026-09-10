Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así es el proyecto de residencia en el campus de ElviñaEn el aire el inicio de curso en el instituto ZalaetaLa panadería de A Coruña que hace uno de los tres mejores panes de EspañaA la venta nuevos vuelos en AlvedroResultados de InditexInforme PISA: el uso de la IA en tareas escolaresLos conciertos que vienen este otoño a A Coruña
instagramlinkedin

Deportivo

El regreso del Deportivo tras el parón ya tiene fecha: día y hora para visitar a la Real Sociedad en la jornada 8 de LaLiga

Anoeta, próxima salida, tras dos fines de semana sin fútbol por el parón de selecciones

Los jugadores del Deportivo celebran un gol al Valencia

Los jugadores del Deportivo celebran un gol al Valencia / CARLOS PARDELLAS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

El Deportivo regresará a la competición el 11 de octubre, después de dos fines de semana consecutivos sin fútbol por el largo parón de selecciones que arrancará el lunes 21. La entidad blanquiazul se desplazará a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad, actualmente noveno clasificado tras dos victorias, un empate y dos derrotas. Tiene un partido más, ya que adelantó el enfrentamiento ante el Celta de la jornada 6 por competición europea. Llegarán ambos a la par para la octava jornada.

Los coruñeses, hasta el momento, han logrado dos triunfos y dos empates, en un gran arranque de Liga que refrenda la apuesta realizada por el club este verano. El Deportivo está siendo la revelación de la Liga, junto a un Alavés que, con diez puntos, es segundo por detrás del Barcelona.

Este fin de semana se jugará la quinta jornada de Liga y el Deportivo deberá enfrentarse al Getafe. Una semana de fútbol por delante con tres enfrentamientos en apenas siete días. Tras regresar de Madrid, el Dépor tendrá dos días para preparar la visita del Sevilla a Riazor, el miércoles 16 de septiembre a las 19.00. El domingo, será otro de los andaluces, el Real Betis, el que visite el feudo coruñés, a las 18.30, en la séptima jornada de liga.

Villarreal - Deportivo.

Villarreal - Deportivo. / Kai Forsterling / EFE

El horario del Real Sociedad - Deportivo en la jornada 8 de LaLiga

LaLiga ha hecho oficiales los horarios del primer encuentro tras el parón. El Deportivo visitará a la Real Sociedad después del parón de selecciones. El encuentro se disputará el domingo 11 de octubre, en Anoeta, a las 16.15. Se podrá ver a través de DAZN.

Noticias relacionadas

Las entradas en grada local están disponibles en la web del equipo txuri-urdin. El Deportivo gozará de un espacio para el sector visitante que sortearán cuando se acerque la fecha.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La historia de amor de Hijos de Rivera con un polígono de A Coruña: 'Da vida a espacios en desuso de A Grela y crea otros de referencia
  2. Los usuarios de bus urbano en A Coruña celebran la inclusión del pago con tarjeta: 'He dejado dinero a gente para que pudiera viajar
  3. Cierra una de las históricas gasolineras de la N-6 en Oleiros
  4. El restaurante de A Coruña elegido para rodar la nueva temporada de ‘Clanes’ de Netflix: 'Buscaban un lugar que recordase a China
  5. Primeros derribos de viviendas en el entorno del Hospital de A Coruña para empezar a levantar la futura Torre Polivalente
  6. Seis condenados a cárcel y 940.000 euros en multas tras la caída de la red que distribuía droga en una floristería del Orzán de A Coruña: les pedían 'pimientos' y 'caramelitos
  7. Los influencers llegan a los tanatorios de A Coruña en busca del menú del día: 'Pagamos 20 euros los dos
  8. La Xunta tramita los nuevos corredores de los buses hacia la intermodal con las compañías operadoras

Cómo el 11-S cambió la seguridad de los aeropuertos en todo el mundo

Cómo el 11-S cambió la seguridad de los aeropuertos en todo el mundo

Enric Mas da en Jerez un paso de gigante para ganar la Vuelta

Enric Mas da en Jerez un paso de gigante para ganar la Vuelta

El Deportivo exhibe su pegada en LaLiga: el dato que ni Madrid ni Barça igualan

El Deportivo exhibe su pegada en LaLiga: el dato que ni Madrid ni Barça igualan

El Ensino, primer 'hueso' del verano para Maristas en una prematura Copa Galicia

El Ensino, primer 'hueso' del verano para Maristas en una prematura Copa Galicia

El regreso del Deportivo tras el parón ya tiene fecha: día y hora para visitar a la Real Sociedad en la jornada 8 de LaLiga

El regreso del Deportivo tras el parón ya tiene fecha: día y hora para visitar a la Real Sociedad en la jornada 8 de LaLiga

Betanzos se hará con la Casa Gótica casi 20 años después de su desmantelamiento

Betanzos se hará con la Casa Gótica casi 20 años después de su desmantelamiento

Los suscriptores de PS Plus Extra y Premium recibirán hasta 10 juegos en septiembre

Los suscriptores de PS Plus Extra y Premium recibirán hasta 10 juegos en septiembre

Un santuario de Valencia busca voluntarios para cuidar a 140 animales rescatados a cambio de alojamiento y comida

Un santuario de Valencia busca voluntarios para cuidar a 140 animales rescatados a cambio de alojamiento y comida
Tracking Pixel Contents