Tebas: "Me alegro mucho de que el Deportivo haya conseguido una paz social, pero debe durar tiempo"

Javier Tebas incidió esta mañana, en un acto de LaLiga con Luckia, en la lucha de la competición contra la "violencia" en las gradas. Uno de los objetivos de su actual mandato pasa por "la erradicación de la violencia física y verbal", un aspecto "clave" marcado también por "la nueva Ley del Deporte" que incide en la "responsabilidad" de la patronal en aquello que "ocurre en los estadios". El presidente de la patronal también destacó en su comparecencia la buena salud económica del Deportivo.

"No queremos ser lo que está pasando en el fútbol francés. Hay un ambiente muy malo. Eso quita asistencia, quita pertenencia", explicó Javier Tebas, quien incide en tener "respeto" ante rivales y aficiones. "Cuando empezamos sancionando cánticos algún presidente me dijo: ‘queréis que esto sea la ópera’. No. Queremos que las familias vengan", explicó.

El Dépor, la pasada temporada, ha encabezado la lista de clubes más sancionados de su categoría. "Me alegro mucho que el Dépor haya conseguido una paz social. Pero la paz debe durar tiempo", respondió sobre la fractura social producida desde verano, y un acuerdo marco alcanzado entre la entidad, las peñas y representantes de Marathon Inferior para poner fin.

LaLiga incide en la prevención

Tebas, que trató los problemas que existen en los campos de fútbol en España, señala a otras competiciones, que no tienen la misma atención preocupación en materia de prevención. Uno de los puntos en los que más han inicidido en los últimos años son "los insultos racistas", donde ha existido "un antes y un después con Vinícius en Valencia" y, aunque no fue algo general en todo el estadio, sino que "fueron cinco", considera que "no puede haber ni uno".

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Los desplazamientos visitantes están muy controlados por LaLiga para evitar incidentes. Afirma Tebas que la patronal intenta "saber todos los desplazamientos" que existen en los fines de semana, en particular en aquellos en los que "puede haber enfrentamientos". "Sabemos que pueden haber acumulación de personas que puede haber avalanchas. Nos gusta la afición, el ambiente… puede haberlo", explica, y añade que por qué en el fútbol se concentran más incidentes que en otras disciplinas: "Hay otros deportes que no tienen estos problemas. ¿Tenemos todo en el fútbol? Parece que los traemos todos aquí [a los radicales]".