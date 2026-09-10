Tebas ensalza la salud financiera del Deportivo: "Tiene una clara proyección de convertirse en uno de los grandes de España"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, destaca que el Deportivo ha tenido "una gestión muy óptima" en un regreso a Primera División que está siendo estelar. Por el mercado de fichajes y por su inicio en la competición. "Ahora el Dépor está en lo máximo, hay que ser exigentes, pero que es muy complicado. Se ha hecho un trabajo excepcional", expresó en un acto en el que presentaron la renovación del patrocinio de la patronal con Luckia hasta 2029. Este jueves la competición hará públicos los Límites Salariales de los 20 equipos.

"El Dépor lo que ha hecho, con el talento que tiene, es el entorno que ha conseguido hacer. Tiene una clara proyección de convertirse en uno de los grandes clubes de España. Está en una posición y con una sostenibilidad económica de primer nivel", explicó Javier Tebas, preguntado sobre la pérdida de talento en el fútbol nacional, destacando la gestión que ha hecho la entidad blanquiazul.

El presidente de la patronal también destacó al figura de Juan Carlos Escotet, dueño de Abanca y presidente de la entidad blanquiazul: "Es un hombre muy implicado en el Deportivo. Ha elegido en el día a día muy buenos ejecutivos. Y con visión de futuro. Él sigue pensando a largo plazo". Eso pasa por un conjunto coruñés que regrese a Europa algún día: "En el fútbol algunos factores del entorno no son comunes. Como objetivo me parece perfecto que se lo plantee. Ojalá lo consigan a corto plazo".

Tebas afirma "no" haber visto a ningún recién ascendido con el impacto del Dépor

Preguntado por si había visto alguna vez a algún equipo recién ascendido tener tal irrupción en LaLiga, Javier Tebas dijo que "no". Aunque, en los últimos años, considera que los clubes que "han ascendido" tienen un pasado "complicado". "Desde una posición más de fuera, es para pellizcarse ver dónde está el Dépor", explica.

Javier Tebas añade que para el fútbol español es "importante" que el Deportivo haya recuperado la categoría: "Es un histórico. Es muy querido en España, en muchas partes del mundo, con mucha pertenencia de sus aficionados. Es un club que merece estar en la categoría que está".

Este jueves serán públicos los Límites Salariales de los clubes de Primera División. Se espera que el Deportivo supere los 50 millones de euros, al igual que otro recién ascendido como el Racing de Santander, y Tebas aclaró que todo el presupuesto del club blanquiazul "está encajado" porque no hay otra forma de hacerlo: "Si no, no se hubieran autorizado ciertas incorporaciones. El Deportivo viene con un proceso de hace ya años que está preparado para estar en la máxima categoría. De acuerdo con los ingresos, no solo por lo audiovisual, sino por el ticketing, afición, patrocinios… el máximo accionista. Tiene un presupuesto, ellos lo saben, es para ser competitivos y buscar sus objetivos deportivos. La gestión es muy óptima".

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