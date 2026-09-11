0-2 | El Real Madrid doblega al Dépor Abanca con el freno de mano echado

Tan lejos, tan cerca. El Real Madrid, casi sin mancharse, asaltó Riazor (0-2). Y al Dépor Abanca le quedará el lamento de haberle asfaltado el camino, en algunos momentos, a un equipo blanco que está lejos del nivel y de la grandeza que se les presupone. Una desatención de Caracas y una mala defensa de Olaya en un saque de esquina abrieron la puerta a los goles de Caicedo y Andersson. Espe Pizarro y Michi Apostol no fueron capaces de embocar las ocasiones claras que tuvieron. Y ahí se decidió el choque.

Alberto, más allá de los cambios obligados, recuperó Millene para la causa. Suya iba a ser la punta de ataque con Lucía Pardo y Espe Pizarro como escoltas. Pero el problema es que la brasileña fue protagonista en los compases iniciales, pero en la portería contraria. Su agarrón era incontestable, pero múltiples veces reproducido en los saques de esquina de cualquier partido. Si Peláez Arnillas iba a poner ahí el listón, le quedaban cuatro penas máximas más por señalar este viernes en Riazor. Ni con el videoarbitraje rectificó, pero menos mal que Tarazona adivinó el horrendo disparo de Caicedo. Minuto 9 y se mantenía el 0-0.

Esa atajada marcó un punto de inflexión en el choque. El Dépor Abanca, quien hasta ese momento lo había pasado muy mal, se sacudió los nervios y se acordó de que había una portería en el otro lado del campo. Ahí empezó a aparecer el trío ofensivo. La uruguaya con un caño marca de la casa, la brasileña con un par de remates y la lucense con una cabalgada que acabó con un tiro cruzado. Fueron unos minutos en los que el choque pareció engañosamente igualado, aunque las blanquiazules atacaban con muy poquitos efectivos.

A la media hora, el Dépor Abanca decidió que había obsequiarle al Madrid ese partido que había estado a punto de arrebatarle la colegiada. Primero, en una desatención incomprensible de Caracas ante una diagonal de Caicedo que acabó en gol (minuto 31) y, después, en un saque de esquina en el que Andersson se escabulló como quiso de Olaya para rematar a la red (minuto 40). Duelo en cuarentena. Pudo llegar el tercero, pero Tarazona se dejó la espalda en la acción. Ines Pereira, al campo. 0-2, al descanso.

El equipo blanco, ganando pero sin alma, salió a Riazor tras el descanso transmitiendo que tenía todo hecho, que ya había ganado el partido. Esa inocuidad no significó que para el Dépor fuese coser y cantar, ni mucho menos. Le costaba enlazar a las blanquiazules, pero al menos la intención y la pelota empezaban a ser suyas. Centro al área, combinaciones en la frontal ante un equipo blanco al que tampoco le sobraba el repliegue.

Las ocasiones, no sin sudor y a cuentagotas, llegaron para el Dépor Abanca. La mayor amenaza para Frohms fue una efectista y siempre peligrosa Espe Pizarro. Tras una volea muy plástica, llegaron un par de oportunidades que pusieron a prueba a la guardameta alemana. Dos manos solventes que evitaron el 1-2, poco después de la hora de encuentro, y que habrían añadido picante a la velada. Lucía Pardo se fue lesionada y, al entrar, Michi tuvo la suya. Nada se iba a mover ya

FICHA TÉCNICA (0-2)

DÉPOR ABANCA: Tarazona (Ines Pereira, m.49+);Caracas (MichiApostol, m.83), Ranera, Paula Novo, Vega; Redru, Paula Hernández (Sofía Domínguez, m.66), Olaya; Lucía Pardo (Eva Dios, m.83), Millene (Lucía Rivas, m.66) y Espe Pizarro.

REAL MADRID: Frohms: Eva Navarro, Lakrar,Andersson (Angeldahl, m.62), Levels; Elisa, Caruso (Zouhir, m.80); Keukelar, Andreia, Linda Caicedo (Toletti, m.69); yBereensteyn.

GOLES: 0-1, m.31. Caicedo. 0-2, m.40. Andersson.

ÁRBITRA: Peláez Arnillas, Colegio Castellano-Leonés. Amonestó a Millene y Andersson.

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