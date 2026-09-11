Borja Valle regresa a Riazor, pero esta vez para jugar ante el Fabril
Ya jugó como futbolista berciano ante el Dépor en 2024
No le tocó a Borja Valle vivir la mejor época del Deportivo, un equipo al que llegó en Primera División y del que se marchó con el proyecto descendido a Segunda B tras el caso Fuenlabrada. A pesar de los sinsabores, el berciano conserva un grato recuerdo de su paso por A Coruña y de todas las experiencias vividas en Riazor, en las que fueron sus únicas campañas en la élite del fútbol español. Tras sus experiencias en el extranjero y en Alcorcón, Cartagena y Oviedo, el futbolista ofensivo decidió regresar a casa a la Ponferradina, con la intención de vivir los últimos años de su carrera con los suyos y con la idea de devolver al equipo blanquiazul al fútbol profesional, algo que de momento no ha podido conseguir. Esta campaña lo volverá a intentar en una Primera RFEF que tiene algunas novedades, entre ellas la participación del Fabril. Donde antes jugaba el primer equipo ahora lo hará el filial y ese hecho propiciará el reencuentro de Valle con el que su fue estadio, Riazor, aunque para medirse al filial blanquiazul. Ese Fabril-Ponferradina será ya este domingo a las 16.00 horas. No es la primera vez que Valle juega en la que fue su casa desde que se marchó, porque también como jugador berciano, se enfrentó al primer equipo en enero de 2024: 2-0. Este fin de semana, en el bando visitante, también estará Pablo Muñoz, fichado en 2023, en el primer mercado de Fernando Soriano en A Coruña, pero con mucho menos arraigo en el equipo, ya que pasó su etapa blanquiazul de cesión en cesión.
Las bajas del filial
Muñoz es titular, no así de momento Borja Valle en el equipo de Nafti, un histórico del Racing de Santander y que ahora hace carrera en los banquillos de la división de plata y bronce. La Ponferradina, con un empate y una victoria en dos partidos, ha arrancado mejor la liga que un Fabril que solo ha sumado un punto, a pesar de no haber sido inferior a Mérida o Conquense. Llega el primer rival de verdadera entidad a Riazor y se espera, además, un gran desplazamiento desde El Bierzo. El equipo que dirige Manuel Pablo cuenta con las bajas seguras de Noé Carrillo y Manu Serrano, quienes estarán aún algunas semanas fuera. El Fabril lidia, además, con la tarea de suplir a Luisao, al que se le rescindió en último día de mercado y que ya encontró acomodo en el Pontevedra.
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