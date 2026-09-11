El Depor Abanca recobe al Real Madrid en el arranque de la jornad: «Es uno de los mejores de Europa»
Eva Alonso, Merle Barth, Castyñeiras, Marisa y Ainoa Gómez, las bajas
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«Los puntos refuerzan a nivel de trabajo. Son esa idea venimos. El Real Madrid es un equipo muy complejo, uno de los mejores de Europa», explica el técnico del Dépor Abanca tras empatar en Tenerife y antes del Madrid (hoy a las 20.45 en Riazor. DAZN, Teledeporte y RTVEPlay). No podrá contar con Eva Alonso, Merle Barth y Castyñeiras, esta última sancionada. Marisa y Ainoa Gómez están con España sub 20 en el Mundial.
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