Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
De iconos de copas a locales vacíosEl Deportivo, décimo Límite Salarial de LaLigaFran Lebowitz en A CoruñaLuz verde a tres torres de 16 plantas en VismaA reforma la histórica central de Correos en A CoruñaFiestas en A FalperraLos conciertos que vienen este otoño a A Coruña
instagramlinkedin

El Depor Abanca recobe al Real Madrid en el arranque de la jornad: «Es uno de los mejores de Europa»

Eva Alonso, Merle Barth, Castyñeiras, Marisa y Ainoa Gómez, las bajas

Las jugadoras del Dépor Abanca celebran un gol de Millene en el Teresa Herrera contra el Porto.

Las jugadoras del Dépor Abanca celebran un gol de Millene en el Teresa Herrera contra el Porto. / Gus de la Paz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

«Los puntos refuerzan a nivel de trabajo. Son esa idea venimos. El Real Madrid es un equipo muy complejo, uno de los mejores de Europa», explica el técnico del Dépor Abanca tras empatar en Tenerife y antes del Madrid (hoy a las 20.45 en Riazor. DAZN, Teledeporte y RTVEPlay). No podrá contar con Eva Alonso, Merle Barth y Castyñeiras, esta última sancionada. Marisa y Ainoa Gómez están con España sub 20 en el Mundial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La panadería de A Coruña que hace uno de los tres mejores panes de España: “Hacemos 200 kilos al día y necesitamos seis horas”
  2. Cierra una de las históricas gasolineras de la N-6 en Oleiros
  3. Cierre en varias instalaciones de Termaria en A Coruña por filtraciones de agua marina
  4. El Gobierno local de A Coruña da luz verde a las nuevas torres de 16 plantas y dos zócalos junto al Ágora con el voto del PP
  5. Seis condenados a cárcel y 940.000 euros en multas tras la caída de la red que distribuía droga en una floristería del Orzán de A Coruña: les pedían 'pimientos' y 'caramelitos
  6. El restaurante de A Coruña elegido para rodar la nueva temporada de ‘Clanes’ de Netflix: 'Buscaban un lugar que recordase a China
  7. La Xunta autoriza la transformación de un eucaliptal de Orro, en Culleredo, en una plantación de aguacates
  8. El Deportivo, décimo Límite Salarial de LaLiga: supera los 60 millones de euros

El Depor Abanca recobe al Real Madrid en el arranque de la jornad: «Es uno de los mejores de Europa»

El Depor Abanca recobe al Real Madrid en el arranque de la jornad: «Es uno de los mejores de Europa»

Directo | Un incendio arrasa unas 40 tiendas del campamento de migrantes del Tarajal

Directo | Un incendio arrasa unas 40 tiendas del campamento de migrantes del Tarajal

Las 7 tareas que deberías tener hechas en el jardín antes de que termine septiembre

Las 7 tareas que deberías tener hechas en el jardín antes de que termine septiembre

La psicología explica por qué algunas personas generan confianza en los perros desde el primer momento y otras rechazo

La psicología explica por qué algunas personas generan confianza en los perros desde el primer momento y otras rechazo

El Prisma, por Santy Gutiérrez

El Prisma, por Santy Gutiérrez

A Cosa Nostra, por Santy Gutiérrez

A Cosa Nostra, por Santy Gutiérrez

Las albóndigas quedarán mucho más jugosas si dejas de usar pan rallado: el truco de las abuelas que recuperan los chefs

Las albóndigas quedarán mucho más jugosas si dejas de usar pan rallado: el truco de las abuelas que recuperan los chefs

El Rey asiste este viernes en la Base de Rota a los actos por el 25 aniversario del 11-S en Estados Unidos

El Rey asiste este viernes en la Base de Rota a los actos por el 25 aniversario del 11-S en Estados Unidos
Tracking Pixel Contents