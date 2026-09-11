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El Deportivo y el Fabril aún estarán varias semanas sin Noé Carrillo y Manu Serrano: cuándo volverán

Manu Ferreiro, Dipanda y Jairo Noriega son el resto de bajas de larga duración del filial

Noé Carrillo

Noé Carrillo / RCD

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Carlos Miranda

Carlos Miranda

El Deportivo se ha reforzado lo suficientemente bien como para no echar de menos, de momento, a ningún futbolista, pero si había un futbolista de Abegondo que generaba ilusión y ganas de ver entre el deportivismo, ese era Noé Carrillo. Irrumpió el pasado ejercicio desde el Fabril marcando goles decisivos como el que eliminó en Copa al Mallorca o el que supuso el empate ante el Andorra. Supo, además, ser un generador, como demostró en la jugada del 0-1 en Cádiz. En la pretemporada apuntaba a ser importante en la segunda línea como interior, pero una inoportuna lesión le apartó del inicio de liga con Antonio Hidalgo y con Manuel Pablo. Un pisotón involuntario con Álvaro Carreras que pudo ser más grave, pero que de momento le tiene de baja desde el Teresa Herrera. Lleva un mes ausente y le espera, al menos, otro tanto. El entrenador canario aportó algo de luz sobre su situación: "La bota (protectora del pie) ya se la quitaron. Va a empezar ya con fisioterapia y readaptación. Va dando pasos. Tres o cuatro semanas más, no va a ser la semana siguiente o la que viene. Lo importante es que llegue en buena disposición cuando esté", reafirma el preparador ante el volumen de ausencias que tiene por dentro por su lesión, que se suma a las de Manu Ferreiro o Jairo Noriega.

El defensa

Otra de las bajas con la que tiene que lidiar a corto plazo es la de Manu Serrano, quien llegó en el cierre del mercado para proteger al filial coruñés en la zona de centrales, pero que vuelve a dejar desguarnecida la zona de defensores. El ex del Castilla salió a despejar una pelota en banda y chocó con Kevin Sánchez y con otro futbolista rival y se llevó un fuerte golpe en la cara que le sacó del partido. "Fractura del tabique nasal y de la órbita derecha", decía el comunicado. El entrenador ampliaba: "Estuvo el miércoles aquí (en Abegondo). Todavía tenía la hinchazón del golpe y el ojo lo podía abrir poco. Es bastante fuerte. Nada de dolor, nada de quejas. Sí que tiene que estar parado hasta el día 24, que le revisen. A partir de ahí, empezará otra vez a entrenar. No sé cuándo se podrá poner en dinámica, tendrá que tener la máscara y ya veremos".

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El filial tiene, además, de baja a Manu Ferreiro, Dipanda y Jairo Noriega. Dani Estévez es duda.

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