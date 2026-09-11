El Deportivo, una irrupción casi única entre los recién ascendidos a Primera División: el segundo límite salarial histórico

El Deportivo no ha llegado de nuevo a Primera División para estar de paso. Lleva, de hecho, casi tres años preparando el desembarco con la desaparición de su deuda histórica y el fortalecimiento económico de la entidad para plantarse ligero y sano en la élite. Así ha dado un salto inédito que se ve reforzado con el análisis de los límites salariales que tiene publicados LaLiga en su propia web. Desde 2019 solo un equipo, entre los que venían de Segunda División, supera los 64 millones que ha conseguido la entidad coruñesa para arrancar este ejercicio 2026-27. Fue el Espanyol de la 2020-21, quien llegó a los 77,873 después de ascender a la primera tras una caída histórica después de casi dos décadas. Estos condicionantes hacen especial el caso périco, porque contaba, además de con un inversor, con la fortaleza que daba el seguro de descenso tras 18 años seguidos en la élite. El Dépor ha regresado después de ocho años fuera, con paso incluido por Primera RFEF. Los equipos que completan el top 5 son el Racing de Santander de esta misma campaña, con 53,183 millones tras las ventas de Gustavo Puerta y Sergio Martínez; el Almería de la 2022-23 con 50,749 después del traspaso de Sadiq a la Real, y el Granada de la 23-24 con 47,585 tras el pago de la cláusula de Samu Omorodoin. El club coruñés no se ha desprendido de ningún activo importante, entre ellos el codiciado Yeremay Hernández, una decisión que le podría haber permitido aumentar de manera exponencial la cifra. Suma, de esta manera, fortaleza económica y también deportiva.

La inflación se nota en el aumento de las cifras que se producen cada año y así, a Dépor y Racing de Santander, les acompaña este temporada 2026-27 un modesto Málaga que se queda en 33,634 millones. En la 2025-26 el Oviedo logró llegar a los 45,120, el Elche a los 40,480 y el Levante a los 35,537. Un año antes, en la 2024-25 hubo cifras modestas: 41,836 para el Valladolid, 37,138 para el Leganés o 8,789 para un Espanyol excedido y con un gasto real mucho mayor. En la 2023-24, además del Granada que está en el top 5, se encontraba Las Palmas con 35,188 y Alavés con 31,278. En la 2022-23 está ese Almería que apuntaba alto y de cerca le seguía un Valladolid con 46,686 y un Girona con 42,724. La campaña, aún con la efluvios de la pandemia, el Espanyol de récord y el Mallorca de los 46,129 millones y el Rayo de los 41,829. En 2020-21, Cádiz con 41,028, el Huesca con 37,057 y el Elche con 34,600. Ya en la 19-20, la última de la que hay datos oficiales en LaLiga, estaban Osasuna con 38,693, Granada con 35,461 y Mallorca con 29,968.

El mayor límite salarial de la historia del Deportivo

Tras años de dispendidos en el fútbol español, LaLiga apostó por el rigor económico y el instrumento que habilitó para poder controlar el gastos de los clubes fue el conocido entonces como Límite Salarial, que hace unos años fue renombrado como Límite de Coste de Plantilla. A este punto se llegó en la temporada 2013-14, la primera en la que se aplicó este sistema, tras un acuerdo de la patronal con el CSD de 2012. El propio Javier Tebas, cuando aún no era presidente, fue uno de los grandes valedores de mecanismo. Desde entonces, no han sido los años más boyantes de un Deportivo que, cuando se instauró, ya estaba en concurso de acreedores, con todas las limitaciones que eso supone para las entidades endeudadas, más en un caso también histórico como el del club coruñés.

Noticias relacionadas

Los 64 millones en los que ha cifrado LaLiga el Límite de Coste de Plantilla para el Deportivo esta temporada son los mayores de la historia blanquiazul. El hecho de ser un club saneado y el propio efecto de la inflación tras ocho años lejos de Primera lo hacían inevitable, pero también dan una dimensión de la apuesta, es otra cara más de ese poliedro. Hasta ahora la campaña en la que el Deportivo había disfrutado de una cifra más alta de límite salarial era la 2017-18 con 40,743 millones. Fue entonces el décimo tercero del campeonato, pero no pudo evitar el descenso. Aquel verano había sido clave para el futuro de la entidad porque Abanca le había concedido un crédito participativo de 45 millones para subsanar su deuda con Hacienda, con lo que el plan de pagos se planteaba como mucho más benévolo y podía destinar más dinero a fichar y a pagar los emolumentos de jugadores con un mayor nivel deportivo. La apuesta no salió como esperaba, pero el salto le hizo pasar de los 24,7 de la 2016-17 a los referidos 40,743. Los años anteriores, tras el ascenso de 2014, fueron aún más ajustados con la Agencia Tributaria y la Deuda Privilegiada como espada de Damocles: 17,8 en la 2015-16 y 15,3 en la 2014-15.