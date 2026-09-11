Hidalgo: "¿Límite salarial? Hay que demostrar en el verde, el objetivo es la salvación"

El Deportivo acaba de sentir un espaladarazo a sus aaspiraciones y fortaleza con la publicación de los límites salariales de Primera, que le lleva a la décima posición de gasto, a pesar de ser un ceien ascendido. Ese detalle, sumado al gran inicio de liga, puede poner el listón de las aspiraciones más alto, aunque Hidalgo prefiera otras referencias. "En primer lugar, (el ímite salarial) habla de la buena salud económica que tiene el club, del buen trabajo que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. En segundo lugar, sabemos cómo funcionan muchísimas veces. Y en tercer lugar, esto es día a día, hay que demostrar en el verde lo que vas mereciendo. El objetivo desde el primer día es conseguir la salvación lo antes posible. Vamos a luchar por ello cada semana y a enfocarnos en el día a día", reafirma con el discurso desbozado por el Deportivo desde el primer día.

El Deportivo funciona como conjunto, aunque están llamando la atención sus individuales, las que han tenido protagonismo y las que aún no han podido disfrutar de él. Uno de los llamados a hacerse un hueco en el once es Marc Casadó. "Poco a poco va cogiendo esa forma, hay que tener en cuenta que lleva mucho tiempo sin entrar en dinámica, pero es un jugador que tiene pinta de coger la forma rápido. A partir de ahí, vamos a valorar estos dos últimos entrenamientos y veremos qué decidimos sobre él", apunta abriéndole la puerta de a titularidad.

Otro de los que el deportivismo echa en falta es Yeremay Hernández, al que hay que recuperar, según apunta el propio entrenador. Apenas ha jugado este verano, la pubalgia le sigue limitando: "Está dando paso adelante en la preparación, é y los los jugadores que venían con menos ritmo físico,. Sigue siendo diferencial para nosotros, tenemos que ayudarle a que ese pico de forma lo encuentre, esa alegría, ese uno contra uno que tiene en el campo. Los minutos del otro día me gustaron muchísimo, tanto con balón como sin balón. A partir de ahí, evidentemente la competición ha empezado, el equipo sigue en una buena dinámica y entonces hay que seguir empujando todos para encontrar esa oportunidad".

Otro de los deseados es Angeliño, que se convirtió en el fichaje emocional de este verano, pero que no ha tenido minutos: "Venía de un proceso difícil en su club (la Roma), tanto anímico como físico, eso también requiere un tiempo. Vamos haciendo el proceso justo y en los momentos que creemos oportunos. Él está entrenando fenomenal, cada vez le veo mejor y está preparado para poder jugar", razona.

Giménez y Luismi

Los que no están y los que acaban de llegar o se están tornando en revelación. El impacto de José María Giménez ha sido inmediato. "Es necesario tener ese sentimiento de rabia, de fuerza en los momentos difíciles. Es una pieza que, en cuanto a carácter, era muy necesaria para el grupo. Se ha aclimatado fenomenal y nosotros encantados de tenerle", cuenta. La revelación es Luismi Cruz, que tenía una temporada con una panorama sombrío, pero ha aprovechado el verano: "Es un tipo de jugador que necesita confianza, necesita encontrarse cómodo. Cuando juega por dentro, se encuentra mucho más cómodo que cuando juega por fuera. Está rindiendo a un gran nivel, él sabe que tiene que seguir empujando muchísimo para seguir empujando su límite y aquí estamos para ayudarle en eso", explica.

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