Javier Gómez, director general de LaLiga: "El Deportivo tiene, además, a su máximo accionista, que hace aportaciones al club, y le permite incrementar su límite de coste de plantilla"

Más allá del respiro económico del Barcelona tras varios mercados ahogado, una de las grandes noticias de LaLiga es el resurgir del Deportivo, que va más allá del ascenso del pasado mes de mayo. Lleva años preparándose económicamente para dar el salto y el inicio de Liga y el fin de mercado respaldan su apuesta. Solo queda por ponerle una cifra a su músculo financiero y así llegaron los 64 millones de Límite de Coste de Plantilla, un dato que le coloca en mitad de tabla en esta referencia del gasto, un hecho inaudito para un equipo que acaba de regresar a Primera División después de muchos años.

Más allá de las palabras de Tebas por la mañana en A Coruña, el presidente de LaLiga y el director general dieron una rueda de prensa por la tarde en Madrid, en la que comentaron sus impresiones depués de que se hiciesen públicas las tablas de gasto en Primera y Segunda. Javier Gómez se detuvo en las razones que le han permitido al Deportivo colocarse en una posición inesperada: "El Deportivo, aparte de su cuenta de resultados, tiene la aportación de su máximo accionista (Abanca), que hace aportaciones al club, y le permite incrementar su límite de coste de plantilla, además de lo que genera en su cuenta de resultados. Eso es lo que hace que esté en una posición, de 10 o el 12", razonaba, mientras el propio Javier Tebas, ya en la capìtal de España, aportaba más datos, incidiendo en la generación de ingresos como otras de las patas de banco que explica su buena salud: "Y aparte de lo que dije antes, además, esta mañana (por ayer) en A Coruña también lo dije, el Deportivo se está centrando mucho en aumentar sus ingresos, en trabajar mucho en aumentar sus ingresos para que no le penalicen las pérdidas. Es un club bastante estructurado, con los objetivos bastante claros y claramente hacia donde tienen que ir a nivel de ingresos para ser un club competitivo en la categoría".

El análisis del resto de LaLiga

El Real Madrid sigue siendo el club de LaLiga que tiene mayor Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD), el conocido como límite salarial del fútbol profesional, con más de 830 millones de euros, casi 300 más que un FC Barcelona que sigue mejorando sus números financieros.

La patronal dio a conocer este jueves las cifras de cada uno de los 42 equipos que componen LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, con el conjunto madridista el que más margen tiene con 832,786 millones de euros, mientras que el actual campeón tiene 582,769, más de 100 millones más que el publicado a principios de marzo. Tras ellos, se sitúa una vez más el Atlético de Madrid con más de 361 millones.

El conjunto madridista tenía a principio de verano un LCPD de 553 millones, pero lo incrementó en casi 300 millones para obtener una cifra récord, algo "habitual" para Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga ya que recordó que "los clubes que cumplen determinados ratios pueden usar sus ahorros para incrementarlo hasta en un 25 por ciento".

Por su parte, el Barçaa no creció tanto en ese mismo periodo, cerca de 45 millones de euros, pero sí mantiene su evolución de los últimos años para patentar su recuperación financiera. De hecho, hace casi un año, cuando se publicaron estas cifras tras el mercado del verano de 2025, el equipo que preside Joan Laporta lo tenía en algo más de 351 millones, una cantidad que elevó tras el mercado invernal a más de 432.

"El FC Barcelona venía de una situación con dificultad, pero tuvo más ingresos, unos mejores gastos de estructura. Fue castigado y penalizado durante años y fue recuperando esas pérdidas", remarcó Gómez, que confirmó que el actual campeón está en la regla del '1-1' y que con la operatividad del nuevo Spotify Camp Nou estará "mucho mejor", aunque advirtió que las cifras por jugar en el Lluis Companys fueron "muy buenas".

Por detrás de los dos denominados 'grandes' sigue el Atlético de Madrid, con un límite de 361,287 millones de euros, un incremento, ligero respecto a sus dos rivales, de 35 millones en relación con el año anterior. Villarreal CF (170.564 millones), Real Betis (142.847), Athletic Club (139.203) y Real Sociedad (137.190) son los otros clubes de Primera por encima de los cien millones de euros.

En el polo opuesto, el Sevilla FC sigue como farolillo rojo, con apenas 20 millones de euros, muy parecido a hace un año, seguido del recién ascendido Málaga CF (33.634) y Deportivo Alavés (43.253). Gómez elogió al conjunto sevillista que esta campaña "va a estar muy cercano al equilibrio", mientras que Javier Tebas, presidente de LaLiga, destacó "el esfuerzo" de club hispalense, que está pagando el haber dejado de jugar principalmente la Liga de Campeones.

El límite salarial global en LaLiga EA Sports asciende a más de 3100 millones, un 15 por ciento más, y en cuanto a LaLiga Hypermotion es de 250.510 millones, con los recién descendidos Girona FC y RCD Mallorca como los que más LCPD tienen con 35 y 34,6 millones, respectivamente.

El mandatario aseguró que está pendiente de la brecha económica que se puede estar ampliando entre el Real Madrid y el FC Barcelona y el resto de clubes. "Me preocupa la diferencia que se está haciendo entre algunos equipos. El nuevo formato de las competiciones europeas está canibalizando el mercado de los derechos audiovisuales y si seguimos esta corriente me preocupa porque se está haciendo un fútbol de dos velocidades, lo que juegan competiciones europeas y los que no", subrayó.

"La obligación de las ligas y las federaciones es ver que pasa a medio o largo plazo. Este devenir es una situación complicada y Francia e Italia están bastante destruidas, la Premier tiene más capacidad de resistencia, pero a largo plazo va a tener una situación de dos velocidades", agregó al respecto.

Con todo, dejó claro que "no hay reticencias" entre los clubes por estas exigencias económicas. "Lo que los clubes quieren es que se cumpla el reglamento que lleva 14 años, pero que se adapta cada año. Si abres y permites que un club pueda gastarse más que lo que ingresa vas a generar un periodo inflacionista y Javier y yo no estamos aquí para hacer una liga insostenible. Este año hay un 15 por ciento más de masa salarial y otras veces, como con el COVID, tienes que apretar. El desafío a cinco años es que sigamos manteniendo la sostenibilidad del fútbol español", puntualizó.

También insistió en la mala situación financiera de la Premier League que con su nueva normativa que contempla que los clubes sólo pueden gastar el 85 por ciento de su importe neto de la cifra de negocios más los beneficios derivados de traspasos de futbolistas en salarios y comisiones a agentes "es más inflacionista".

"Pierde 2.000 millones de euros junto con la Championship y cuando se pierde dinero, alguien lo tiene que pagar. Esto le preocupa al gobierno inglés que ha creado este órgano regulador fuera de la Premier, lo que demuestra que Reino Unido está preocupado por estos números", sentenció.

Javier Gómez aclaró que el campeonato inglés "va a seguir con pérdidas" y que "su inflación arrastra al resto de ligas". Además, explicó que los precios que se han visto en su mercado de fichajes "están en una burbuja".

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Por otro lado, Tebas celebró que Leo Messi pueda adquirir el CD Eldense, actualmente en LaLiga Hypermotion, sin olvidar que Cristiano Ronaldo tiene el 25 por ciento de la UD Almería. "Que los dos mejores jugadores de la historia quieran invertir en clubes en España es un orgullo", indicó.