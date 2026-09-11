Manuel Pablo, técnico del Fabril: "La Ponferradina nos va a exigir al máximo en todos los sentidos"

Manuel Pablo y el Fabril se va adaptando poco a poco a una nueva categoría, la Primera RFEF, que le ha dado menos puntos de los que merece. Las sensaciones reconfortan más que los puntos, de momento, mientras está a punto de subir el nivel este domingo con la visita de la Ponferradina a Riazor. El técnico no es ajeno a la exigencia del choque. "El partido va a ser duro, muy exigente a nivel físico y mental. Es un equipo de mucho potencial que está hecho para ascender. Con jugadores que han pisado Primera División. Nos va a exigir dar el máximo en todos los sentidos", apunta, mientras desliza algunas de las claves para que su grupo dome el partido: "Es un equipo que es incómodo y tenemos que saber manejarnos en esa incomodidad y no entrar en el caos. Aunque no tengamos fluidez, no hay que hacer guerras por nuestra cuenta. Que el desgaste cree espacios y ventajas, será de mucha exigencia".

El canario tenía la duda de cómo se iba a adaptar el grupo a una nueva categoría y el balance no es malo, aunque el casillero de puntos debería estar algo más lleno, porque no fue inferior ni ante el Mérida ni frente al Conquense. El ex jugador del Deportivo comenta sus sensaciones: "¿Adaptación? Estábamos un poco expectantes. Sabíamos el rendimiento que queríamos dar y el de la categoría. Estoy contento porque estamos siendo competitivos, aunque hay situaciones que nos están costando, por ejemplo, los inicios de los partidos. Hay muchas dudas y hay que ir creciendo en ese sentido. Nos está costando también físicamente al final de los partidos, pero creo que eso por entrenar en césped artificial. A seguir siendo competitivos y a seguir creciendo, con nuestra idea y a ver si con los resultados".

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Riazor

Otro factor novedoso esta temporada es que el filial jugará muchos partidos en Riazor y no en Abegondo, la que fue su casa hasta la pasada temporada. Manuel Pablo esperaba más espectadores en las gradas y sabe que el rival berciano tendrá apoyo este fin de semana. Creo que su grupo debe aprovechar la energía del escenario: "Hubo un buen ambiente, esperaba algo más. Entiendo las situaciones, que estamos a principio de septiembre. Será un partido con muy buen ambiente (el de este domingo). Nosotros nos sentimos cómodos en Riazor, vamos a intentar explotar esa energía extra que les da a los jugadores".