Renato Sanches, el refuerzo del Getafe que no llegará a tiempo de medirse al Deportivo

El Deportivo ya ve en el horizonte el duelo ante el Getafe, del que Hidalgo aguarda una extrema dificultad y para el que tiene la única baja de Noé Carrillo y la duda de Asp-Jensen. El equipo azulón tiene más problemas con las ausencias, ya que no podrá disponer del expulsado Zaid Romero y con el lesionado Kiko Femenía. Cuenta, además, con fichas libres, por lo que aún busca, en el mercado de futbolistas en paro, un refuerzo de última hora y parece que está cerca de poder encontrarlo. Se trata de Renato Sanches, una de las grandes promesas del fútbol europeo, aunque venida a menos en los últimas temporadas. Eso sí, se cierre o no la contratación del internacional luso, poderoso centrocampista no llegará a tiempo para ser oponente en el duelo ante el Deportivo de este domingo a las 18.30 horas en el Coliseum.

El periodista francés Sebastian Denis, especialista en el mercado galo donde el futbolista ha desarrollado gran parte de su carrera, apunta que Renato Sanches quiere continuar con su trayectoria en el fútbol europeo, a pesar de las propuestas que tiene del fútbol árabe, y le apetece probar en LaLiga, donde aún no ha actuado. Sí lo ha hecho en la Premier, la Serie A, la Ligue 1, la liga Griega y la Bundesliga. Las dos partes hablan para sellar un nuevo contrato y hay otros equipos también interesados, que están a la espera del desenlace, como es el caso del Sevilla.

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Su trayectoria

Sanches, además de en el Benfica donde se formó y dio el salto siendo un adolescente, ha jugado dos gigantes europeos como el Bayern Munich y el PSG, pero no logró asentarse en ninguno de los dos, con lo que comenzó un carrusel de cesiones, que le llevaron a conjuntos como Swansea, Lille, Roma o Panathinaikos. Según Denis, le llama también volver a coincidir en el Getafe con futbolistas como Orel Mangala o Martin Satriano.