Andrea Tarazona se fractura una costilla y estará al menos un mes de baja con el Dépor Abanca
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El Dépor Abanca perdió los tres puntos ante el Real Madrid y a su portera titular entre cuatro y seis semanas. Y es que Andrea Tarazona tuvo que dejar el campo antes del descanso al impedir el 0-3 y recibir un rodillazo en la espalda de una delantera blanca. Intentó seguir, pero le fue imposible y entró Ines Pereira en el campo. La entidad informó, horas más tarde, que sufre «una fractura en la costilla flotante derecha». El Deportivo no apuntó el tiempo de baja, pero estará como mínimo un mes fuera de combate, aunque el club tiene bien cubierta la portería.
- Problemas detectados en la estación histórica de tren de A Coruña obligan a replantear el final de los trabajos: 'Hay deficiencias que condenan el uso del inmueble
- Javier Gómez, director general de LaLiga: 'El Deportivo tiene, además, a su máximo accionista, que hace aportaciones al club, y le permite incrementar su límite de coste de plantilla
- La panadería de A Coruña que hace uno de los tres mejores panes de España: “Hacemos 200 kilos al día y necesitamos seis horas”
- De iconos de la noche de A Coruña a locales vacíos: los pubs históricos que no se alquilan
- El restaurante indio de A Coruña que estuvo a punto de cerrar y hoy prepara casi 100 platos: “Ahora empieza la tercera generación”
- El Depor Abanca recobe al Real Madrid en el arranque de la jornad: «Es uno de los mejores de Europa»
- Todo listo para O Burgo Fest, que se celebrará el sábado en el paseo
- El pasado de A Coruña a través de los ojos de Ruth Matilda Anderson: de las vistas del Banco Pastor al interior de la Torre de Hércules