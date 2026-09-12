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Andrea Tarazona se fractura una costilla y estará al menos un mes de baja con el Dépor Abanca

Tarazona

Tarazona / RCD

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Carlos Miranda

Carlos Miranda

El Dépor Abanca perdió los tres puntos ante el Real Madrid y a su portera titular entre cuatro y seis semanas. Y es que Andrea Tarazona tuvo que dejar el campo antes del descanso al impedir el 0-3 y recibir un rodillazo en la espalda de una delantera blanca. Intentó seguir, pero le fue imposible y entró Ines Pereira en el campo. La entidad informó, horas más tarde, que sufre «una fractura en la costilla flotante derecha». El Deportivo no apuntó el tiempo de baja, pero estará como mínimo un mes fuera de combate, aunque el club tiene bien cubierta la portería.

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