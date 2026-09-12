Así está la clasificación de la Liga EA Sports: el Deportivo busca de nuevo la zona Champions en Primera División

El Deportivo llega a la quinta jornada de Primera División sin haber perdido y con el anhelo de volver a colocarse en los puestos que dan acceso a la próxima Liga de Campeones. Hace dos años parecía mucho más que un sueño, pero es la nueva realidad del proyecto blanquiazul, que aún vivirá seguro una época de reasentamiento, pero que no renuncia a nada en cada partido que disputa. Arrancó la jornada como quinto clasificado, pero la victoria de un equipo como el Sevilla en la jornada del viernes ante el Valencia en el Sánchez Pizjuán le hizo bajar una plaza. Al menos, durante el sábado tuvo buenas noticias con la derrota del Alavés ante el Racing de Santander (2-1). El Espanyol, con su victoria 0-2 en El Sadar ante Osasuna, se coloca en la cola de perseguidores del conjunto coruñés gracias a sus 7 puntos. Los blanquiazules suman 8 en cuatro jornadas, merced a dos triunfos y dos empates. Ahora le espera el Getafe el domingo a las 18.30 horas en el Coliseum de la localidad madrileña.

Más allá de lo que ocurra en el resto de la jornada del sábado con el Athletic-Elche y con el Real Madrid-Rayo Vallecano, la jornada del domingo marcará también la posición en la que cerrará el Deportivo el fin de semana competitivo. Hay que recordar que, aunque haya jornada entre semana, sí habrá partido el lunes. En este caso, será el Villarreal-Betis a las 21.00. Antes, el domingo, el Celta recibirá al Málaga a las 14.00 horas en una situación comprometida para ambos equipos. A las 16.15 el Levante de Luis Castro buscará resistir ante esa máquina de golear en la que se ha convertido el Barcelona en ese inicio de liga. Ya, para cerrar el día, les tocará saltar al campo a Real Sociedad y a Atlético de Madrid a las 21.00 horas. Ya el martes comenzará una nueva jornada de liga, la sexta, con el Dépor-Sevilla el miércoles a las 19.00. Para el domingo siguiente, también a las 18.30, quedará el Dépor-Betis. Atracón de fútbol sevillano en Riazor en apenas cuatro días.

Noticias relacionadas

Cómo llega el Deportivo

El Deportivo llega a la cita con la única baja de un Noé Carrilloal que aún le queda un mes de recuperación. Hidalgo recupera a Altimira tras la sanción que debió cumplir ante el Villarreal. Será una semana de alta exigencia con Getafe, Sevilla y Betis y será inevitable que el entrenador haga rotaciones y que algunos de los fichajes entre al césped de inicio. Jonathan Asp-Jensen estuvo entre algodones esta semana por un proceso vírico, pero completó la sesión del sábado ante el viajar a Madrid.