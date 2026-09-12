El Deportivo negocia la renovación del contrato de Samu

Aún con los rescoldos del mercado de invierno que acabó con las llegadas de Marc Casadó y José María Giménez para el primer equipo y de tres fichajes sobre la hora para el Fabril, el Deportivo se toma un respiro, pero con algunas ideas claras para asegurar el futuro de algunos de sus prometedores futbolistas durante este otoño. Uno de los proyectos de su filial, señalados el rojo y que acaba contrato el próximo mes de junio de 2027, es Samu Fernández Leonardo (Narón, 2007). La entidad blanquiazul ya negocia una ampliación de contrato. Es cierto que el propio Deportivo, en el documento que rige ahora mismo la relación entre ambos, tiene la posibilidad de ampliarle por dos temporadas más, si cumple con unas condiciones, pero ambas partes están abiertas a un nuevo marco de entendimiento con nuevos parámetros, incluso más amplio en el tiempo para acompasar la proyección del central más prometedor de su cantera, aún en primera campaña como sénior, a las exigencias de un Deportivo que se ha plantado esta campaña en Primera División.

Samu lleva tres veranos de pretemporada con el primer equipo y en las dos últimas campañas ha sido muy tenido en cuenta por Antonio Hidalgo, quien en determinados momentos le ha elogiado públicamente. La llegada de futbolistas como José María Giménez o Bright Ede, sumada al overbooking que supone la permanencia de Arnau Comas y Dani Barcia, le cierran de momento la puerta del primer equipo, aunque ya tuvo la oportunidad de debutar con los mayores en Liga en el último partido de la pasada liga ante Las Palmas. En la Copa del Rey ya había tenido oportunidades con anterioridad. Ahora le toca comandar al Fabril de Primera RFEF en una zaga que no puede contar por lesión con Damián Canedo y Manu Serrano y en la que, de momento, solo le pueden acompañar Ferran Seco y David Vergara.

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Otros proyectos

Además de los futbolistas renovados en los últimos meses del pasado ejercicio como Noé Carrillo o Manu Ferreiro, el Deportivo tiene especial atención en la evolución de jugadores como Dipanda, Mauro Valeiro o Xabi Campos, quien hizo todo el verano con el primer equipo antes de la llegada de Angeliño, a pesar de estar aún en edad juvenil. Hay otra camada de futbolistas que aún son sub 23 y que serán básicos esta temporada en el Fabril, pero a los que se les ha puesto cuesta arriba el salto al primer equipo. Rubén López, Martín Ochoa, Adrián Guerrero, Kevin Sánchez o Dani Estévez son algunos de los futbolistas que se encuentran en esta tesitura.n