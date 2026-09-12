Llega la hora de las rotaciones y de los fichajes en el Deportivo: Casadó, Adama y Angeliño, a escena

Aubameyang ha acaparado infinitos focos en el arranque del Deportivo y por méritos propios, pero solo él, José María Giménez y Leo Román fueron las caras nuevas del Dépor en el asalto al estadio de La Cerámica. A su manera el equipo coruñés ha llegado haciendo ruido a Primera con un proyecto continuista, pero el calendario se aprieta y es el momento de comprobar el fondo de armario y si esos once fichajes le preparan al Dépor para las contingencias de la élite del fútbol español. Getafe, Sevilla y Betis le pondrán a prueba en los próximos siete días. Marc Casadó, Adama Traoré, Angeliño e incluso Jonathan Asp-Jensen son los que tienen más opciones de estrenarse o regresar a la titularidad en esta vorágine de tres partidos.

Marc Casadó es el que aporrea con más fuerza la puerta del once. Y, en su caso, no será una rotación más. El catalán está predestinado a ocupar un lugar entre los elegidos y, en ese sentido, Riki es el eslabón débil. En contra del canterano culé, juega que la parte final de la pretemporada estuvo al margen del trabajo de Flick. Es un hándicap, pero Hidalgo ya le dio minutos en Vila-Real y reconoció en la rueda de prensa de previa que "coge la forma rápido". Existen muchas opciones de que sea ya novedad en Getafe.

A Adama Traore también le va a costar desplazar a un Luismi que es una de las grandes revelaciones en el inicio de liga. En la ecuación también entra la posibilidad de que entre Yeremay y que uno de los interiores cambie de vértice del rombo que juega por detrás de Bil y Aubameyang. Al extremo español, al que se le vio poderoso en su estreno, le falta preparación, está aún algo corto porque estuvo todo el verano entrenándose al margen al verse quedado sin equipo tras finalizar su vinculación con el West Ham. Son tres partidos que le darán espacio, ya sea para salir de inicio o para ser alternativa habitual de banquillo. Queda por ver también si Hidalgo lo afianza como lateral largo por la derecha.

Angeliño es a día de hoy el único de los once fichajes que no ha podido debutar en partido oficial, sí en los amistosos, el último fue el Teresa Herrera. El gran rendimiento de Quagliata ha jugado en su contra. También su último año en Roma, que fue "difícil, desde el punto anímico y fisico", según admitió Antonio Hidalgo. Todo forma parte de un proceso para el lateral de Coristanco, que tiene que volver a ser el jugador que era y que está en casa para conseguirlo. Esta serie de tres partidos le pueden dar su estreno y su primera titularidad en el equipo de los mayores del Deportivo. A partir de ahí, quedará además una difícil pugna con el italiano, quien apenas ha notado el salto de categoría.

Noticias relacionadas

Asp-Jensen y Yeremay

Jonathan Asp-Jensen es otro futbolista que aparece con opciones, aunque hay dos aspectos que juegan en su contra. El proceso vírico por el que pasa y que le hace dudar ante el Getafe y el hecho de que su radio de acción es el mismo de Yeremay y el Dépor tiene como gran objetivo recuperarlo, que retome "esa alegría" que siempre le ha acompañado. El canario es, de hecho, otro de los grandes candidatos a disfrutar de una titularidad, también David Mella en la banda derecha. Miguel Loureiro y Ede Bright también le pueden dar relevo a José María Giménez. Altimira y Ximo Navarro se encuentran en la misma tesitura. Siete días que supondrán una prueba de estrés a las hechuras de este nuevo Deportivo.