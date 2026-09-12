La Ponferradina sube el listón para el Fabril

El Fabril vive con una inquietud, de momento, controlada un estreno en Primera RFEF que le ha llevado a sumar un punto de seis cuando no ha sido inferior ni a Mérida ni a Cacereño. Manuel Pablo lidia con ese proceso de aclimatación de los jóvenes y con las bajas que se le acumulan en la segunda línea por el centro tras los percances de Noé Carrillo, Manu Ferreiro, Jairo Noriega y la salida de Luisao. Justo ahora que el calendario le propone al filial una subida en el nivel de exigencia con la visita al estadio de Riazor de la Ponferradina (Domingo, 16.00 horas, FanPlayTV y FootballClub).

A las bajas ya sabidas, también la de Dipanda, se le suma la de Manu Serrano y la duda de Dani Estévez. Se queda el filial con lo puesto en defensa, donde el recién llegado Ferran Seco acompañará a Samu en el eje. No se esperan excesivos cambios en el resto de la apuesta con Quique Teijo e Iker Vidal en los costados, con Adrián Guerrero y Kevin Sánchez por delante. En el triángulo de la media estarán Koke San José, Álvaro Fraga y un Rubén López, que flotó ante el Cacereño. La punta de ataque para Martín Ochoa. Xabi Campos, Mardones o Yayo tienen sus opciones de entrar de inicio, incluso el juvenil Mauro Valeiro.

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El partido que le espera

La Ponferradina aspira a todo en esta Primera RFEF después de haber bajado de Segunda y de haberse convertido en un habitual del play off de ascenso. Borja Valle regresará a Riazor y más futbolistas veteranos que lucen currículum de fútbol profesional. Al mando, Mehdi Nafti, quien apuesta por bloques sólidos, que conceden lo justo. Manuel Pablo no es ajeno a esta circunstancia. «El partido va a ser duro, muy exigente a nivel físico y mental. Es un equipo de mucho potencial que está hecho para subir. Con jugadores que han pisado Primera División. Nos va a exigir dar el máximo en todos los sentidos», apuntaba hace un par de días el técnico, mientras deslizaba algunas de las claves: «Es un equipo que es incómodo y tenemos que saber manejarnos en esa incomodidad y no entrar en el caos. Aunque no tengamos fluidez, no hay que hacer guerras por nuestra cuenta. Que el desgaste cree espacios y ventajas, será de mucha exigencia». Se esperan seguidores de la Ponferradina en las gradas y un aumento de la asistencia de los blanquiazules a Riazor.