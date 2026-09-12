Triple cita de la cantera del Deportivo en la mañana del domingo
Partidos de Dépor Abanca B y del Juvenil A y el Juvenil B
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El viernes le tocó al Dépor Abanca y en la tarde del domingo al Fabril y al Dépor, pero eso no significa que no haya actividad blanquiazul en la matinal. De hecho, casi en simultáneo, juegan el Dépor Abanca B y el Juvenil A y B, que compiten en División de Honor y en Liga Nacional. El Dépor Abanca B, líder en Segunda RFEF femenina, visita a las 12.00 al filial del Eibar, mientras que los equipos masculinos disputan sus duelos en Abegondo y en Ourense. El Juvenil A recibe al Bansander a las 12.00 y el Juvenil B se desplaza a la ciudad de As Burgas para medirse a las 12.30 al Auriense. Los tres conjuntos ganaron sus primeros partidos.
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