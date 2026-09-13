1-1 | El Deportivo roza la remontada y se mantiene invicto tras un partido de luces y sombras

El Deportivo salvó un punto que pudieron ser tres. También cero. Media hora irreconocible sin perdón ni castigo dio paso a un equipo que juega y mucho. Que disfruta y divierte. Los blanquiazules dominaron durante tramos a un Getafe que se hizo fuerte a través de su presión y que desactivó algunas de las virtudes coruñesas. Terrats puso en ventaja a los locales, pero Aubameyang tenía otros planes. El gabonés selló el definitivo 1-1 e incluso pudo servir el segundo. Djené y un testarazo de Giménez impidieron sacar más botín. Noveno punto y, junto al Barça, único invicto en LaLiga.

Al sur de Madrid, a más de 30 grados, el sol golpeaba con fuerza a un Antonio Hidalgo que aguardaba su turno. En silencio. Mientras sus pupilos reponían litros después de 28 minutos espantosos. Los peores en este inicio de campeonato. Si el marcador seguía 0-0 atendía más a una cuestión de distancia que de solvencia. La que, en el minuto 1, impidió a Iván Azón anotar en posición correcta la primera de las muchas pérdidas que cometería el Deportivo durante la primera media hora de juego. El pase suicida de Lucas Noubi encontró salvación en el VAR. No fue la única. El Getafe dejaba controlar a Noubi y Giménez, pero tapaban sus vías de progresión tanto con pase como en conducción, taponando y presionando a un cuadro coruñés que tardó media hora en comparecer.

Se mezcló el excelente trabajo táctico de Bordalás con la hora de la siesta coruñesa. Ünal, tras un saque de banda desatendido, volvió a perdonar, y minutos después se repitió la secuencia en una pérdida de Quagliata con un pase atrás. Hidalgo intentó corregir sobre la marcha, sin éxito, hasta que llegó la pausa de hidratación. Agua bendita para un Dépor exhausto. El técnico de Canovelles jugó con el tiempo y esperó a que la pértiga se despidiese para dar una larga arenga. «Hay que sufrirlo», fue lo único que se escuchó antes de ajustar. El Dépor había empezado con Casadó en la base. Era la novedad y desplazaba hacia adelante a Amatucci y a la izquierda a Mario Soriano. El italiano intercambió espacio con el madrileño; Luismi estiró su posición para aparecer y poco a poco el equipo empezó a fluir. La batuta pasó por varias manos hasta que Mario Soriano le dio sentido. El segundo cuarto fue visitante. Quagliata cazó un centro de Aubameyang que envió fuera. Poco después apuntó mejor, pero salvó Soria. El meta volvería a detener una a Mario Soriano tras una combinación con Luismi. Al descanso, el Dépor había despertado y las fuerzas se habían igualado.

Lorenzo Amatucci, durante el partido / Fernando Fernandez

Terrats abrió el marcador

Aunque el Dépor extendió el guion durante los primeros minutos, con dos buenas llegadas de Luismi y Bil Nsongo, el Getafe retomó la presión alta como método para inclinar el partido a su terreno. El equipo de Bordalás, con balón, no hacía excesivo daño al equipo blanquiazul, pero era cuando estos intentaban iniciar y sobrepasar el mano a mano que preparó el técnico alicantino cuando más problemas generaba.

El gol tardó en llegar, pero lo hizo en el minuto 66, tras un robo de Djené a Aubameyang. El gabonés, por primera vez esta temporada, se encontró a un defensa que le hizo la tarde imposible. En la enésima anticipación del zaguero, conectó con Terrats, quien pudo conducir totalmente solo y escaparse de la mirada de Amatucci. El 11 se apoyó en Iván Azón, y cruzó un disparo raso para adelantar al Getafe.

Aubameyang celebra su gol / Fernando Fernandez

Aubameyang siempre aparece

Había estado desaparecido. Siempre bajo la sombra de Djené. Pero Hidalgo, con los cambios, apostó por la lógica: Aubameyang no se mueve. Con el marcador en contra, Yeremay y Zaka entraron al campo para redoblar la apuesta ofensiva. Un 4-4-2 clásico en el que Mario siguió ganando influencia en el juego. Con el ritmo lento, y sin casi ocasiones desde la pausa, Yeremay sorprendió por la banda diestra y sacó un centro al segundo palo. Ahí, relamiéndose mientras veía llegar el balón, apareció el ariete gabonés para, libre de marca, meter la cabeza y anotar. Cinco goles en cinco partidos.

De no tener nada, a lamentar no sacar más. El Deportivo se lo creyó y rozó la victoria en los minutos finales. Aubameyang quiso vestirse de asistente y sacó un centro medido hacia Eddahchouri, pero Djené se interpuso una vez más para evitar el remate. En la acción posterior, de córner, Giménez se impulsó para cabecear totalmente solo un cetro perfecto, pero el charrúa no fue capaz de dirigir a gol el testarazo. Solo quedó tiempo a un susto más entre Noubi y Leo Román por la indecisión del meta ibicenco a salir. El Dépor, todavía invicto, se conforma con un punto meritorio después de un partido con mil caras.

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