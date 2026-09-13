2-0 | El Dépor Abanca B pierde en Eibar

El Dépor Abanca B no se trajo buenas noticias de visita al filial del Eibar, ya que cayó por primera vez esta temporada (2-0). Fue un duelo con igualdad hasta el descanso que se rompió en el segundo acto con los goles de Enara y Gadea. Un triunfo y una derrota es el balance hasta ahora de las blanquiazules.