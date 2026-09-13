2-0 | El Juvenil B del Deportivo cae 2-0 ante el Auriense

Primer partido a domicilio para el Juvenil B y primera derrota del Deportivo. El Auriense se impuso con claridad por 2-0 con tantos de Gabriel Cid e Iván Pérez. El Montañeros le ganó 4-0 al Boiro. Los tantos fueron de Hugo Blanco, Christian Rodríguez, Mario Canosa y Yassine Zougatt.