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2-0 | El Juvenil B del Deportivo cae 2-0 ante el Auriense

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RAC

Primer partido a domicilio para el Juvenil B y primera derrota del Deportivo. El Auriense se impuso con claridad por 2-0 con tantos de Gabriel Cid e Iván Pérez. El Montañeros le ganó 4-0 al Boiro. Los tantos fueron de Hugo Blanco, Christian Rodríguez, Mario Canosa y Yassine Zougatt.

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