2-1 | Adrián Guerrero, ángel y demonio en el primer triunfo del Fabril

Poco podía imaginar Adrián Guerrero cuando se marchaba caminando a vestuarios al descanso que acabaría siendo el gran protagonismo del primer triunfo del Fabril en Primera RFEF, a costa de una Ponferradina (2-1) a la que se le suponía otro poso. El filial, aún por hacer y asentarse, empujó y empujó hasta que derribó a un rival, en teoría aspirante al ascenso a Segunda. El triunfo dará tranquilidad a un equipo que aún busca su sitio.

La misma paciencia que le pide Manuel Pablo a sus jugadores es la que decidió tener con su once. Solo entró Ferran Seco por el lesionado Manu Serrano. Las responsabilidad recayó, de nuevo, en el contingente de cedidos que están de vuelta, como Rubén López, Adrián Guerrero Kevin Sánchez o Martín Ochoa. Y, precisamente, el extremo ferrolano fue uno de los protagonistas hasta el descanso. Primero, por malograr una ocasión cristalina en el minuto 2 con una vaselina que fue detenida, y después, por un mal control ante un centro pasado que fue una buena oportunidad para el filial. Fueron dos transiciones malogradas por un Fabril, que quiso la pelota, pero al que le faltó profundidad en ataque y fortaleza en su área, también finura en esas contras. De hecho, así como pudo marcar el Dépor, también la Ponferradina mereció aumentar el 0-1 que reflejaba el luminoso al descanso. Calderón fue una pesadilla por la banda derecha, todo el peligro llegó por ese costado, también el tanto de Arturo Molina, quien remató plácido a la red. Minuto 35. Marqués tuvo que poner una mano firme en un saque de esquina. Al Fabril no lo sobraba ni mucho menos el intervalo.

El filial no consiguió entonarse después del paso por vestuarios. A la Ponferradina le anularon con justicia un tanto de Unai Sabroso.Su fútbol y su entereza, sin excesos, eran mayores. No había mucho luz para los jóvenes blanquiazules.

Pero la chispa llegó y la generó Kevin Sánchez. Y no por su juego, sino por pelear, por redoblar presiones. Ganó una pelota que, tras varios intentos, acabó con un disparo que impactó en la mano de un defensa visitante en el área. El colegiado, en el medio de mil protestas, tardó dos mundos en ratificar su decisión en el videoarbitraje. 1-1 para Guerrero, minuto 61.La igualada espoleó a un filial que no se cansó de empujar, mientras se diluía la Ponferradina. En otra jugada de mil rebotes y remates, el ferrolano acabó embocando de nuevo a la red. 2-1, minuto 75.

La Ponferradina apostó por un aluvión de cambios y el Fabril traslució ciertos nervios, pero resistió. Y eso que hubo varios sustos, uno de Vacas, otro en una mala salida. Pero era el día del Fabril, que por fin gana en Primera RFEF.

FICHA TÉCNICA (2-1)

FABRIL: Marqués; Quique Teijo, Seco, Samu, Iker Vidal;Rubén López (Yayo, m.62), Koke San José; Adrián Guerrero (Mardones, m.78), Álvaro Fraga (Domínguez, m.89), Kevin Sánchez (Justino, m.78); y Martín Ochoa (Iker Gil, m.89).

PONFERRADINA: Álex Domínguez; Emi Hernández, Undabarrena, Jelbat, Sergio Nieto; San Emeterio (Koke, m.78), Borja Valle; Carlos Calderón (Pablo Muñoz, m.78), N’tji Tounkara (Chibozo, m.63), Arturo Molina (Óscar Vacas, m.86); y Unai Sabroso (Quicala, m.78).

GOLES: 0-1, m.35: Arturo Molina. 1-1, m.61: Guerrero. 2-1, m.75: Guerrero.

ÁRBITRO: Rius Riu, del Colegio Catalán. Amonestó a Rubén López, San Emeterio, Calderón y Álvaro Fraga.

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INCIDENCIAS: Riazor. Partido de la Tercera Jornada del Grupo I de Primera RFEF.