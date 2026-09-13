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3-0 | El Juvenil A del Deportivo golea al Bansander y mantiene el pleno

Doblete de Miguel de Labra y otro tanto de Diego Martínez

Juvenil A del Deportivo

Juvenil A del Deportivo / rcd

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El Juvenil A de Miguel Figueira da unos primeros pasos firmes en el arranque de la División de Honor Juvenil y en la mañana del domingo logró golear 3-0 al Bansander, un club santanderino llamado a estar en la parte baja de la tabla. Diego Martínez, natural de O Morrazo y fichado esta temporada de la cantera del Girona, puso el 1-0 en la primera parte y el goleador Miguel de Labra hizo dos tantos en la primera mitad. Él ariete santiagués lleva cuatro en dos duelos, dos dobletes.

El Juvenil A consigue de esta manera mantener una racha inmaculada tras el 1-6 de la primera jornada ante el Victoria. Solo los blanquiazules, el Val Miñor y el Celta han conseguido el seis de seis. Precisamente, el equipo vigués superó esta mañana al Ural en Agrela por 0-4. Mientras que el sábado cayó el Victoria en Lugo: 1-0.

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