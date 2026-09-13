Antonio Hidalgo: «Fuimos capaces de meter al Getafe atrás y tuvimos ocasiones de todos los colores»

«Me voy con la sensación de que sufrimos, que es lo que nos va a pasar todo el año, pero también con la de que en la segunda parte tuvimos muchísimas ocasiones. Quagliata, Mario, Luismi... Pudimos ganar el partido, aunque el Getafe también hizo un gran trabajo. Al final, un punto más, que todo suma y es importante». Una de cal y una de arena. Ese es el balance de Antonio Hidalgo tras el empate del Deportivo en el Coliseum (1-1).

El entrenador catalán era consciente de que su escuadra visitaba «un campo complicado», en el que «pasan muchas cosas en todo momento». El Getafe empezó mejor y fue capaz de «generar situaciones de estrés a través de las bandas» en los primeros minutos. «Nuestro inicio no fue nada bueno, estábamos siendo perdedores», admitió sin tapujos. Todo cambió en la pausa de hidratación, en la que el cuerpo técnico blanquiazul tocó los botones correctos para revertir la dinámica: «Modificamos la estructura e hicimos varios ajustes para liberar un poco a la gente de dentro, con cambios de alturas para encontrar al hombre libre. Eso nos llevó a establecernos en campo rival y meterlos atrás, tuvimos ocasiones de todos los colores».

Con el punto sumado en Madrid, el Deportivo continúa sin perder en el arranque liguero. «Da mucha confianza estar invicto, para seguir sumando de tres. El equipo está compitiendo muy bien y eso hay que valorarlo», señaló.

Nombres propios

El choque del Coliseum volvió a tener como protagonista inevitable a Pierre-Emerick Aubameyang, autor del tanto que permitió puntuar a la escuadra blanquiazul. «Es un placer tenerle. Está muy acertado de cara a gol y nos marca la diferencia. No vamos a descubrir su talento ahora, pero hay detalles, como su retorno en el minuto 92 para una acción defensiva, que ejemplifican su compromiso con el equipo. Y, además, tiene un físico privilegiado. Estamos muy contentos con su rendimiento», explicó sobre el delantero gabonés.

Marc Casadó fue otro de los destacados, con su primera titularidad como deportivista. «Su pretemporada fue rara, estaba un poco apartado en el Barça. Cogerá la forma poco a poco y entendimos que podía ayudarnos en la salida», apuntó sobre el centrocampista catalán.

Con Yeremay, que asistió a Auba en el tanto del empate, Hidalgo no tiene prisa: «Su evolución ha sido muy grande y se va encontrando poco a poco. Estamos contentos con su trabajo sin balón, porque con él en los pies ya sabemos la calidad que tiene. Debe empujar el límite hacia arriba, es un jugador diferencial que nos dará muchas cosas. Que esté tranquilo y únicamente pendiente de rendir cada vez más».

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Sobre la posible salida de Teun Gijselhart, el técnico se limitó a explicar que la decisión de no contar con el neerlandés en la convocatoria se debió a la «cantidad de jugadores» que hay en su posición, aunque reconoció que han hablado con el jugador de «situaciones posibles».