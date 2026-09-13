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El Deportivo abre la puerta a Teun Gijselhart: salida de última hora

Su adiós está sobre la mesa | El neerlandés fue descartado en Getafe y ha quedado en la sombra tras la llegada de Casadó en el esprint final del mercado

Gijselhart celebra su gol ante el Compostela.

Gijselhart celebra su gol ante el Compostela. / Antonio Hernández Rios

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Sara Gallego

A Coruña

Las horas de Teun Gijselhart en vestuario del Deportivo esta temporada podrían estar contadas. El club y el jugador estarían buscando alguna opción para que el neerlandés encuentre los minutos que, hasta el momento, se le han resistido en Riazor, según apuntó COPE y pudo confirmar este diario. La llegada in extremis de Marc Casadó terminó de colapsar una medular en la que Mario Soriano, Lorenzo Amatucci o Luismi Cruz parten con ventaja, pero en la que Riki, Villares o Asp Jensen han tenido más oportunidades que él. A mediados de septiembre, el gran desafío es encontrar un mercado abierto en el que pueda aterrizar para competir.

De primer fichaje a descarte

El desembarco de Teun Gijselhart en A Coruña abrió la veda a la llegada de refuerzos para el regreso blanquiazul a Primera División. Procedente del De Graafschap de la segunda categoría de Países Bajos, se incorporó a la plantilla de Antonio Hidalgo con el cartel de todoterreno, un centrocampista capacitado para organizar, recuperar y, si fuese necesario, incluso ejercer de box to box. Fernando Soriano, que lo tenía en su agenda de jugadores a seguir, se adelantó a varios clubes de la élite neerlandesa y aseguró su contratación como primer gran movimiento estival. El Deportivo abonó en torno a un millón de euros y el mediocentro firmó por cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030.

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Gijselhart cumplió en el primer amistoso del verano, frente al Compostela, con minutos que dejaron un buen sabor de boca en la masa social blanquiazul. Pese a sus 19 años, prometía. Pero, entonces, llegó el overbooking. Y también la experiencia. Amatucci y Asp Jensen convencieron más y mejor a Antonio Hidalgo en cuanto lograron coger el ritmo y Riki, Villares, Luismi o Soriano ya tenían un lugar asegurado en los planes del técnico catalán. El club decidió que el neerlandés ocupase una ficha del filial (dorsal 32), igual que Noé Carrillo, y debutó oficialmente frente al Valencia, pero la incorporación tardía de Marc Casadó en el último día de mercado complicó su situación y sus posibilidades de minutos. En Getafe, fue descartado junto a Germán Parreño, Dani Barcia y Arnau Comas.

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