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Getafe CF - RC Deportivo: Horario y dónde ver en TV y online la jornada 5 de LaLiga EA Sports

Partido de Primera División desde el Coliseum

Aubameyang celebra un gol en Riazor

Aubameyang celebra un gol en Riazor / CARLOS PARDELLAS

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Carlos Miranda

Carlos Miranda

El Deportivo amanece este domingo de mediados de septiembre todavía invicto en su regreso a Primera División y con la intención de regresar a los puntos que dan derecho a La Liga de Campeones. Es, de momento, sexto y no deja de ser una posición irreal para un recién retornado, pero el equipo de Antonio Hidalgo pretende prolongar los resultados y las sensaciones lo máximo que se lo permitan el tiempo y sus rivales.

Quien pretenderá impedírselo este fin de semana es el Getafe de José Antonio Bordalás, quien fue elogiado en la previa por el técnico deportivista. En el vestuario de los técnicos blanquiazules deben calibrar más que nunca las decisiones porque el equipo está ante una semana de tres choques. Primero, los azulones, y después, Sevilla y Betis. Todo en ocho días y con futbolistas que necesitan ser dosificados. Llegan las rotaciones, quizás con menos fuerza en este primer encuentro, aunque Marc Casadó llama a la puerta de la titularidad.

Horario del partido entre el Getafe y el Deportivo

El Deportivo busca en esta quinta jornada de liga dar continuidad al triunfo cosechado en La Cerámica la jornada pasada ante el Villarreal. El Getafe CF - RC Deportivo se disputará este domingo 13 de septiembre a las 18.30 horas en el Coliseum.

Dónde ver en TV el partido entre el Getafe y el Deportivo

El encuentro entre el Deportivo y el Getafe tendrá retransmisión en directo por televisión. Se podrá ver a través de las plataformas habituales de pago. Esta vez, debido al contrato de Movistar, al igual que el resto de la jornada excepto el partido en abierto, todos los encuentros se emitirán a través de Movistar+. En este caso, el canal elegido es M+ LALIGA.

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Además, los aficionados del Deportivo podrán seguir en LA OPINIÓN el minuto a minuto escrito del partido y todo lo que suceda a través de la web en el postpartido.

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