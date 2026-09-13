Getafe CF - RC Deportivo: El posible once inicial del Dépor, novedades y bajas, en la jornada 5 de LaLiga EA Sports

Desde que llegó al Deportivo, Antonio Hidalgo es amigo de dar una pincelada a cada uno de sus once iniciales, muchas veces por ese afan perfeccionista que le acompaña, en otras porque no ha salido bien o como le hubiera gustado el partido previo y hay ocasiones en las que se debe a que pretende protegerse ante algunas de las cualidades del equipo que tendrá enfrente. Todas son variantes que ha puesto encima de la mesa cuando ha tomado una decisión de este estilo, pero al equipo que salga de inicio esta tarde en Getafe tiene añadirle otra que apenas se ha encontrado en los quince meses que lleva en A Coruña: una semana de tres partidos de Liga. En Segunda no ocurre, en Primera sí. El Getafe, el Sevilla y el Betis le esperan en apenas ocho días y hay que arriesgarse, pero con una mirada global para equilibrar esfuerzos. Por ese motivo es una de las formaciones iniciales del Deportivo con una mayor volatilidad esta campaña, un liezo en blanco para el técnico de Canovelles.

La portería

Si hay un futbolista que parece asentado en su posición y en su rol, ese es Leo Román. La apuesta en el mercado fue clara y fuerte e Hidalgo no vaciló al darle la titularidad. Mezcla grandes paradas de refñejos con alguna salida deficitaria, como la que le costó el 1-1 al Deportivo en Vila-Real. Aun así, no hay duda estará en el once en Getafe y en el resto de partidos de la semana.

La defensa

La retaguardia es una de las líneas donde puede haber más novedades porque el entrenador cuenta con dos futbolistas veteranos como titulares. Es el caso de José María Giménez y Ximo Navarro. Jugadores como Altimira, Loureiro o Bright Ede pueden tener su oportunidad. Aun así, en el duelo de Getafe puede apostar por la continuidad con Noubi y Quagliata como acompañantes del balear y el uruguayo. Frente al Sevilla en Riazor, con las piernas cargadas, será otra historia.

El centro del campo

La primera decisión de Hidalgo es si mantiene el rombo que tan buenos resultados le ha dado en los últimos partidos o regresa al 4-2-3-1, prescindiendo de Bil Nsongo. No se espera que haga este cambio ante el equipo de Bordalás. En este encuentro ante el Getafe parecen seguro Luismi, Amatucci y Mario Soriano. Riki puede ceder su puesto a un pujante Marc Casadó. Futbolistas como Yeremay, Adama Traoré o Asp-Jensen llamarán a la puerta esta semana.

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La delantera

En ataque es inamovible para este encuentro la pareja de moda del fútbol español. Se trata de Pierre-Emerick Aubameyang y de Bil Nsongo. Eddahchouri estará para darles refresco y la única manera de que se deshaga esta semana es con un cambio de sistema, algo que puede ejecutar Antonio Hidalgo más adelante.