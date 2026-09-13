Uno a uno del Getafe - Deportivo: las notas con Soriano, Quagliata y Aubameyang a la cabeza

El Deportivo se viene con un punto de Getafe, pero se quedó con ganas de más después de que Aubameyang igualase el tanto de Terrats. Los últimos minutos fueron blanquiazules y pudo llegar el 2-1. El club coruñés sigue invicto.

EL MEJOR

Mario Soriano (8)

Se activó tras la hidratación, participó en el gol. Generador.

EL ONCE TITULAR

Leo Román (6)

No tuvo excesivo trabajo, pero se le vio tranquilo con la pelota y solventó todo lo que llegó.

Ximo Navarro (6)

Cumplió con su trabajo y se proyectó menos de lo habitual para equilibrar al equipo.

Lucas Noubi (4)

Cometió varios fallos graves que pudieron costar goles. No perdió contundencia.

José María Giménez (6)

Exceso de tareas con la presión adelantada. Algún corte de mérito, sale en la foto del gol.

Giacomo Quagliata (7)

Uno de los más destacados del duelo. Estuvo incansable en ataque. Algún manchón atrás.

Luismi Cruz (7)

En su mejor momento desde que llegó al Dépor. Por dentro, por fuera, le faltó el gol.

Lorenzo Amatucci (5)

Casadó asumió el eje en la base y no fue de sus mejores partidos, aunque no dejó de multiplicarse.

Marc Casadó (6)

Cumplió en su primer partido como titular, tampoco brillante. Fue el primer cambio.

Bil Nsongo (5)

Peleó, pero no le sobró claridad en un encuentro áspero. Marró una oportunidad clara.

Aubameyang (7)

Muy tapado por Djene durante todo el partido, pero encontró el momento de golear. Lleva cinco en cinco encuentros.

CAMBIOS

Adama |6| Abarca campo, le falta afinar con los centros.

Yeremay |7| Gran jugada para asistir a Aubameyang.

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Eddahchouri |5| Tuvo una ocasión muy clara que olió a gol.